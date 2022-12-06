Найкращий індикатор – це наші військові, які є найбільш потужними жартівниками. Вони точно мають право жартувати. Воїни точно знають, чи потрібно це робити. Про це 24 каналу сказав стендап-комік Культурної оборони Вадим Дзюнько.

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Це точно на часі. Коли, як не зараз, підіймати одне одному настрій? Я не знаю, коли ще може бути ліпша нагода,

– впевнений Дзюнько.

Головне – не зачепити почуття інших

Комік зауважує, що сьогодні ризик невдалих жартів дуже підвищений. В нашій країні люди готові говорити й слухати все, однак є речі, які можуть сильно зачепити когось.

"Були ситуації, коли коміки невдало пожартували й мусили просити вибачення за це, хоча нічого поганого не мали на думці",

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Як відзначає Дзюнько, категорично не можна жартувати про українських військових та наші втрати. Ці теми дуже болючі.

"Тому я жартую в загальному – про росіян, про ситуації, які близькі кожному, до прикладу, з повітряною тривогою та іншим. Такі речі, які болю не приносять, а навпаки – можуть принести тільки радість", – підсумував стендап-комік Культурної оборони Вадим Дзюнько.

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