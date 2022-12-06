Лучший индикатор – это наши военные, которые являются наиболее мощными шутниками. Они точно имеют право шутить. Воины точно знают, нужно ли это делать. Об этом 24 каналу сказал стендап-комик Культурной обороны Вадим Дзюнько.

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Это точно своевременно. Когда, как ни сейчас, поднимать друг другу настроение? Я не знаю, когда еще может быть лучший случай,

– уверен Дзюнько.

Главное – не задеть чувства других

Комик отмечает, что сегодня риск неудачных шуток очень повышен. В нашей стране люди готовы говорить и слушать все, однако есть вещи, которые могут сильно задеть кого-нибудь.

"Были ситуации, когда комики неудачно пошутили и должны были извиняться за это, хотя ничего плохого не думали",

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Как отмечает Дзюнько, категорически нельзя шутить об украинских военных и наших потерях. Эти темы очень болезненны.

"Поэтому я шучу в общем – о россиянах, о ситуациях, которые близки каждому, к примеру, с воздушной тревогой и прочим. Такие вещи, которые боли не приносят, а наоборот – могут принести только радость", – подытожил стендап-комик Культурной обороны Вадим Дзюнько.

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