Дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів росіян у Башкортостані

Далекобійні дрони ГУР 6 листопада вразили нафтохімічний завод у Башкортостані. Підприємство виготовляло продукцію для російського війська та ОПК.

Що атакували дрони в Росії?

Дрони ГУР 6 листопада спричинили гуркіт у Башкортостані. Стало відомо, що вони поцілили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу.

Зазначається, що це одне з ключових підприємств російської нафтохімічної галузі. Воно забезпечує потреби армії та оборонного сектору ворога.

На заводі виробляють іонол, різні типи авіаційного палива, а також синтетичні полімери, що використовуються у військовій промисловості.

Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального,

– йдеться в повідомленні.

Того дня місцеві повідомляли про вибухи в районі цього НХЗ.

