У ГУР оцінили стан справ із боєприпасами в Росії: висновки дещо неочікувані
Джерело:Le Monde
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Le Monde розповів про якість російських ракет і їхню кількість. За його словами, всі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка, але виявилося, що все навпаки.
Росія має слабку армію та відносно сильну економіку, адже попри санкції продовжує виробляти ракети. Та до якості цієї зброї є питання, детально розкаже 24 Канал.
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Буданов оцінив якість російської зброї
Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів,
– висловився він.
Санкцій проти Росії має бути більше, адже вони повинні були б зачепити основні сектори економіки країни-агресора – енергетику, металургію і фінансову систему.
Але зараз, як прокоментував очільник ГУР, "Росія аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго".
Юсов розповів про дієвість санкцій проти Росії
В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов пояснив, на що впливають санкції проти Росії. Військово-промисловий комплекс агресора відчуває нестачу сучасної оптики, електроніки і мікрочипів.
Щоб обійти ці обмеження, росіяни намагаються налагоджувати схеми сірого імпорту або вдаються до контрабанди обладнання.
В цілому Росія сьогодні є крупним контрабандистом озброєння у світі. Але що стосується розробок сучасних, високотехнологічних озброєнь, то з цим є складнощі,
– підсумував Юсов.
Іще ворог має можливість розконсервовувати і модернізувати виробництво наявних артилерійських снарядів, адже у Росії залишається ще радянська технологічна база. Утім, потреби окупантів це все одно не покриває.
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Росія все ж закупила зброю в КНДР
- Спершу в Головному управлінні розвідки говорили, що уточнюють інформацію щодо того, чи купували росіяни ракети в Північної Кореї.
- Згодом генпрокурор Андрій Костін поінформував, що є докази застосування північнокорейської зброї по території України. Зокрема, 2 січня така ракета малої дальності вдарила по центру Харкова.
- Відтак Андрій Юсов розповів, що Росія отримала від КНДР не тільки ракети. Окупанти отримали ще й артилерійські снаряди, боєкомплекти, снаряди для реактивних систем залпового вогню.