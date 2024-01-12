В ГУР оценили положение дел с боеприпасами в России: выводы несколько неожиданны
Источник:Le Monde
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Le Monde рассказал о качестве российских ракет и их количестве. По его словам, все полагали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика, но оказалось, что все наоборот.
Россия имеет слабую армию и относительно сильную экономику, ведь, несмотря на санкции, продолжает производить ракеты. Но к качеству этого оружия есть вопросы, подробно расскажет 24 Канал.
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Буданов оценил качество российского оружия
Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества произведенных Россией боеприпасов. В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов,
– высказался он.
Санкций против России должно быть больше, ведь они должны были затронуть основные секторы экономики страны-агрессора – энергетику, металлургию и финансовую систему.
Но сейчас, как прокомментировал глава ГУР, "Россия вовсе не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго".
Юсов рассказал о действенности санкций против России
В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, на что влияют санкции против России. Военно-промышленный комплекс агрессора испытывает недостаток современной оптики, электроники и микрочипов.
Чтобы обойти эти ограничения, россияне пытаются отлаживать схемы серого импорта или прибегают к контрабанде оборудования.
В целом Россия сегодня является крупным контрабандистом вооружения в мире. Но что касается разработок современного, высокотехнологичного вооружения, то с этим есть сложности,
– подытожил Юсов.
Еще враг имеет возможность расконсервировать и модернизировать производство артиллерийских снарядов, ведь у России остается еще советская технологическая база. Впрочем, потребности оккупантов это все равно не покрывает.
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Россия все же закупила оружие у КНДР
- Сначала в Главном управлении разведки говорили, что уточняют информацию о том, покупали ли россияне ракеты у Северной Кореи.
- Впоследствии генпрокурор Андрей Костин проинформировал о доказательствах применения северокорейского оружия по территории Украины. В частности, 2 января такая ракета малой дальности ударила по центру Харькова.
- Андрей Юсов рассказал, что Россия получила от КНДР не только ракеты. Оккупанты получили еще и артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для реактивных систем залпового огня.