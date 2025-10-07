У Ленінградській області Росії вдалося підірвати колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда. Він перевозив військовий вантаж.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Дивіться також Безпілотники атакували Нижній Новгород і Дзержинськ, – ЗМІ

Що відомо про таку операцію?

За даними джерел, зранку у вівторок, 7 жовтня, у Ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж.

Завдяки спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням "Санкт-Петербург-Псков". Наразі рух поїздів там, за даними російської залізниці, призупинено у зв'язку з "технічними причинами".

Наразі вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками по часу на кілька годин. З відкритих джерел стало відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, намагаються розчистити залізничні шляхи.

Подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності Росії, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором "бюджету війни",

– наголосило джерело.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Росіяни повідомляють про перебої через сходження потяга / Фото джерел

Що цьому передувало?