З Донбасом чи без: генсек ООН пояснив, яким бачить мир в Україні

За 4 роки повномасштабного вторгнення Україна зазнала багато страждань і руйнувань. Саме тому, заявив генсек ООН, він вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного миру.

Про це Антоніу Гутерреш сказав у коментарі Укрінформу.

Яким має бути справедливий мир в Україні?

За словами генсека, справедливий мир для України – це мир, який повністю гарантує її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, норм міжнародного права та резолюцій ООН.

До слова, раніше Гутерреш заявляв, що принцип самовизначення народів не може бути застосований до Криму та Донбасу.

Генсек нагадав, що є два ключові принципи міжнародного права – територіальна цілісність держав і самовизначення народів. Водночас, за його словами, самовизначення можливе лише за певних умов.

Посилаючись на висновок управління ООН з правових питань, Гутерреш зазначив, що у випадку Криму та Донбасу цей принцип не застосовується, тому в цій ситуації пріоритет має територіальна цілісність України. Також він наголосив, що під час обговорення територіальних питань у мирних переговорах вирішальне значення має міжнародне право.

За повідомленнями російських пропагандистських медіа, Москва намагається порівняти ситуацію навколо Гренландії зі своїми діями на окупованих територіях України та звернулася до ООН із запитом щодо визнання права жителів Донбасу й Криму на самовизначення.

Що говорив Гуттериш про війну в Україні?