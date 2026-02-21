З Донбасом чи без: генсек ООН пояснив, яким бачить мир в Україні
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що справедливий мир для України має гарантувати її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.
- Гутерреш наголосив, що принцип самовизначення народів не може бути застосований до Криму та Донбасу, а пріоритет має територіальна цілісність України.
За 4 роки повномасштабного вторгнення Україна зазнала багато страждань і руйнувань. Саме тому, заявив генсек ООН, він вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного миру.
Про це Антоніу Гутерреш сказав у коментарі Укрінформу.
Дивіться також Кілери Росії мешкали біля Офісу президента, аби вбити Зеленського, – CNN
Яким має бути справедливий мир в Україні?
За словами генсека, справедливий мир для України – це мир, який повністю гарантує її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, норм міжнародного права та резолюцій ООН.
До слова, раніше Гутерреш заявляв, що принцип самовизначення народів не може бути застосований до Криму та Донбасу.
Генсек нагадав, що є два ключові принципи міжнародного права – територіальна цілісність держав і самовизначення народів. Водночас, за його словами, самовизначення можливе лише за певних умов.
Посилаючись на висновок управління ООН з правових питань, Гутерреш зазначив, що у випадку Криму та Донбасу цей принцип не застосовується, тому в цій ситуації пріоритет має територіальна цілісність України. Також він наголосив, що під час обговорення територіальних питань у мирних переговорах вирішальне значення має міжнародне право.
За повідомленнями російських пропагандистських медіа, Москва намагається порівняти ситуацію навколо Гренландії зі своїми діями на окупованих територіях України та звернулася до ООН із запитом щодо визнання права жителів Донбасу й Криму на самовизначення.
Що говорив Гуттериш про війну в Україні?
- Антоніу Гутерреш вважає, що війна Росії проти України навряд чи завершиться в короткостроковій перспективі через розбіжності в позиціях сторін.
- Гутерреш заявив, що Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати, відповідаючи на пропозицію Путіна передати владу в Україні під егіду ООН.
- Нагадаємо, що Москва нібито готова зупинити удари у день президентських виборів в Україні за умови зміни влади в Києві. Москва пропонує запровадити тимчасове зовнішнє управління Україною під егідою ООН для проведення демократичних виборів.