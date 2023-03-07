У МВС заявили, що списки бійців "Гвардії наступу" будуть засекречені

Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що публічними особами будуть лише командири бригад, всі інші дані будуть засекречені для безпеки бійців.

До "Гвардії наступу" подали заявки понад 23 тисячі людей, частина з них – жінки. Про це в інтерв'ю розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Хто подає заявки до "Гвардії наступу"

До "Гвардії наступу" хочуть не лише цивільні добровольці, а й багато військовослужбовців – деякі переводяться з одних бригад до інших. За словами Клименка, подають заявки багато колишніх військових чи працівників МВС.

Колишні міліціонери, рятувальники, прикордонники, які у 2014 – 2015 роках боронили українську землю і пішли потім у цивільне життя, нині хочуть повернутися у стрій. Таких заявок від людей стало дуже багато, тому вирішили знайти для них місця. Також підштовхнули до створення "Гвардії наступу" народні добробати, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили країну в різних регіонах. Саме такі люди й подають заявки та формують ударну частину цих підрозділів.

Це вже підготовлені люди, які мають бойовий досвід і вміють діяти у складі воєнних підрозділів. І саме вони складають серцевину цих нових бригад,

– розповідає Ігор Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, заявки на вступ подають і жінки. Їхніх кандидатур – близько 5 відсотків від усіх 23 тисяч. Жінки, як і чоловіки, можуть отримати будь-яку військову спеціальність у залежності від досвіду роботи, бажання чи здібностей.

Іноземців до "Гвардії наступу" поки не братимуть.

Чому дані бійців будуть засекречувати

Ігор Клименко наголосив, що особи рядових бійців будуть засекречені задля їхньої безпеки й успішних дій на полі бою. Увесь особовий склад "Гвардії наступу" буде закритий для публічного доступу. Насамперед – це в інтересах розвідки й штурмових підрозділів. Командири ж – публічні особи, яких не будуть приховувати.

Перед відбором до "Гвардії наступу" кожен кандидат проходить ретельну перевірку.

Якщо прийде якась додаткова інформація, або поведінка того чи іншого військовослужбовця або працівника буде викликати запитання, то вони завжди будуть перевірятися,

– підкреслює міністр.

"Гвардія наступу": що відомо