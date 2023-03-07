В МВД заявили, что списки бойцов "Гвардии наступления" будут засекречены
Источник:Укринформ
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что публичными лицами будут только командиры бригад, все остальные данные будут засекречены для безопасности бойцов.
В "Гвардию наступления" подали заявки более 23 тысяч человек, часть из них – женщины. Об этом в интервью рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
К теме: Россия истощает свои силы: военный эксперт спрогнозировал наступление ВСУ
Кто подает заявки в "Гвардию наступления"
В "Гвардию наступления" хотят не только гражданские добровольцы, но и многие военнослужащие – некоторые переводятся из одних бригад в другие. По словам Клименко, подают заявки многие бывшие военные или работники МВД.
Бывшие милиционеры, спасатели, пограничники, которые в 2014 – 2015 годах защищали украинскую землю и ушли потом в гражданскую жизнь, сейчас хотят вернуться в строй. Таких заявок от людей стало очень много, поэтому решили найти для них места. Также подтолкнули к созданию "Гвардии наступления" народные добробаты, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали страну в разных регионах. Именно такие люди подают заявки и формируют ударную часть этих подразделений.
Это уже подготовленные люди, имеющие боевой опыт и умеющие действовать в составе военных подразделений. И именно они составляют сердцевину этих новых бригад,
– рассказывает Игорь Клименко.
По словам министра внутренних дел, заявки на вступление подают и женщины. Их кандидатур – около 5 процентов от всех 23 тысяч. Женщины, как и мужчины, могут получить любую военную специальность в зависимости от опыта работы, желания или способностей.
Иностранцев в "Гвардию наступления" пока не будут брать.
Почему данные бойцов будут засекречивать
Игорь Клименко подчеркнул, что лица рядовых бойцов будут засекречены для их безопасности и успешных действий на поле боя. Весь личный состав Гвардии наступления будет закрыт для публичного доступа. В первую очередь – это в интересах разведки и штурмовых подразделений. Командиры же – публичные лица, которых не скрывают.
Перед отбором в "Гвардию наступления" каждый кандидат проходит тщательную проверку.
Если придет какая-нибудь дополнительная информация, или поведение того или иного военнослужащего или работника будет вызывать вопросы, то они всегда будут проверяться,
– подчеркивает министр.
"Гвардия наступления": что известно
- 2 февраля МВД объявило о создании "Гвардии наступления". Это специальные штурмовые бригады, которые будут заниматься исключительно деоккупацией украинских территорий. Инициатором создания таких подразделений был Денис Монастырский.
- В "Гвардию наступления" войдут 8 штурмовых бригад : "Буревой", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет новых бойцов в бригаде "Стальная граница", а Национальная полиция Украины – в штурмовой бригаде "Лють".
- Военные эксперты отмечают, что действия бригад "Гвардии наступления" будут особенно важны во время контрнаступательных операций Вооруженных сил Украины.