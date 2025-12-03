У Харкові чули вибух: туди летіла швидкісна ціль

У Харкові увечері 3 грудня чули вибух. Туди летіла швидкісна ціль.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях оголошено повітряну тривогу

Що відомо про вибух у Харкові?

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння о 20:10. Через 5 хвилин було зафіксовано швидкісну ціль на Харківщині.

А о 20:16 вибух пролунав у Харкові.

Монітори попереджали, що можливі повторні виходи балістики. За їхніми даними, було застосовано 1х "Іскандер-М" з Таганрогу.

За попередньою інформацією, ворог наніс ракетний удар по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуються,

– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов стверджує, що вибухи пролунали за межами міста.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Останні атаки на Україну