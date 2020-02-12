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Что такое биологический возраст, как его определить и когда бить тревогу

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Биологический возраст детей / unsplash.com

Иногда биологический возраст называют "костным". В детской эндокринологии он очень важен, его диагностическое значение велико и иногда может рассказать важные особенности ребенка.

Он также позволяет сделать прогноз в таких вещах как половое созревание, окончание линейного роста, поможет исключить серьезные эндокринные нарушения, рассказала эндокринолог Ольга Скворцова.

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Почему одни дети перестают расти в 14-15 лет, а другие продолжают расти и в 17-18? Почему у некоторых деток зубы начинают выпадать в 4 года, а у других после 7? Почему у кого-то половое созревание начинается в 9 лет, а у кого-то в 14? Это все зависит от биологического возраста. И, кстати, все примеры являются вариантом нормы.

Біологічний вік дитини можна визначити за рентгеном
Биологический возраст ребенка можно определить рентгеном / unsplash.com

Когда же нужно задуматься об определении костного возраста своего ребенка?

  • При интенсивном росте ребенка, который выходит за пределы генетически прогнозируемого роста.
  • При задержке физического развития.
  • Раннее начало полового созревания: до 8 лет у девочек и до 9 у мальчиков
  • При задержке полового развития: отсутствие вторичных половых признаков после 13 лет у девочек и 14 лет у мальчиков.
  • В норме биологический возраст может отставать или опережать паспортный на два-три года! Как раз вследствие такой вариабельности все дети растут по своему индивидуальному графику.

Как мы определяем биологический возраст?

Рентгенография кистей запястий. Самим, без всяких назначений, бежать и делать рентген не нужно. И нужно, чтобы рентген осмотрел эндокринолог. Потому что рентгенолог не всегда может точно определить биологический возраст.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Дети
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