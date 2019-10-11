Что такое скарлатина и как она проявляется

Скарлатина – острое инфекционное заболевание, которым обычно болеют дети преимущественно в возрасте 2-10 лет.

Взрослые также могут заболеть скарлатиной, но значительно реже. Также считается, что чем младше ребенок, тем легче протекает заболевание, сообщает Progress Platform.

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Скарлатина – первые симптомы Головная боль;

Слабость;

Больно глотать; Температура тела за первые 6-7 часов болезни повышается до 38,5-40 °C.

В конце первых суток или на второй день болезни на шее появляется пятнистая мелкая сыпь, которая впоследствии распространяется по всему телу.

Лицо больного опухает, щеки наливаются красным цветом, а подбородок и носо-губной треугольник заметно бледны. На языке появляется налет, который потом исчезает, а язык становится ярко-красным.

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При скарлатине высокая температура держится от 3 до 6 дней и постепенно снижается. При надлежащем лечении она нормализуется на 9-10 день болезни.

После того, как все симптомы исчезают, а сыпь проходит, кожа начинает шелушиться.

Инкубационный период при скарлатине длится до 12 дней.

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