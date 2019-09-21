Google разработал алгоритм, который диагностирует кожные болезни

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Диагностика болезней кожи
Диагностика болезней кожи / Unsplash / Amanda Dalbjörn

Google Health разработали алгоритм, который может диагностировать 26 кожных заболеваний. В США около 37% пациентов жалуются на проблемы с кожей, поэтому было решено разработать алгоритм, который поможет врачам определить наличие кожной болезни.

Система анализирует пораженные участки тела, историю болезней пациента и его жалобы. Учитывая эти данные, алгоритм предлагает вероятные диагнозы, рассказали в Google Blog.

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Создатели программы надеются на то, что этот алгоритм поможет врачам определять дерматологические нарушения и направлять пациентов к соответствующим специалистам.

Стоит отметить, что из 26 возможных вариантов алгоритм выдает не один диагноз, а три наиболее правдоподобных варианта. На каждый из трех вариантов программа отдельно предоставляет соответствующую степень вероятности.

Система уже прошла тестирование и правильно определила первый диагноз в 71% случаев. Из трех предложенных вариантов правильный диагноз в 93% случаев.


Как работает алгоритм, который помогает определять кожные болезни

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Теги: Техно Google Профилактика заболеваний Новости Здоровье Медицина Здоровье Искусственный интеллект
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