Симптомы кишечной инфекции: полезная инфографика
Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно бактерии или вирусы попадают в организм с зараженной пищей или водой.
Спектр возбудителей кишечной инфекции чрезвычайно разнообразен. Это могут быть бактерии (шигеллы, сальмонеллы, кишечная палочка, условная-патогенная флора и др.), Вирусы (рота, адено-, рео-, энтеро-, коронавирусы), простейшие (амеба дизентерийная, лямблии, балантидий).
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Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем – преимущественно через загрязненные руки как при прямом контакте, так и при контакте с другими загрязненными поверхностями и предметами (пол, мебель, одежда, игрушки и т.д.).
Также подцепить кишечную инфекцию можно через загрязненные еду и воду, а также воздушно-капельным путем.
Диагноз может поставить только врач и только после проведения микробиологических анализов. При наличии каких симптомов следует спешить к врачу?
Симптомы кишечной инфекции
• не покупайте блюда, даже если есть малейшие сомнения в безопасности хранения или приготовления продукта;
• в магазине кладите готовые блюда в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести. Так они дольше будут оставаться охлажденными;
• не оставляйте готовую еду на столе дольше чем на 2 часа. Ни в коем случае не храните пищу, которая осталась после пикника;
• тщательно мойте руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.
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