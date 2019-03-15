Симптомы кишечной инфекции: полезная инфографика

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Как проявляется кишечная инфекция
Как проявляется кишечная инфекция / 24 Канал

Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно бактерии или вирусы попадают в организм с зараженной пищей или водой.

Спектр возбудителей кишечной инфекции чрезвычайно разнообразен. Это могут быть бактерии (шигеллы, сальмонеллы, кишечная палочка, условная-патогенная флора и др.), Вирусы (рота, адено-, рео-, энтеро-, коронавирусы), простейшие (амеба дизентерийная, лямблии, балантидий).

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Передача такой инфекции происходит фекально-оральным путем – преимущественно через загрязненные руки как при прямом контакте, так и при контакте с другими загрязненными поверхностями и предметами (пол, мебель, одежда, игрушки и т.д.).

Также подцепить кишечную инфекцию можно через загрязненные еду и воду, а также воздушно-капельным путем.

Диагноз может поставить только врач и только после проведения микробиологических анализов. При наличии каких симптомов следует спешить к врачу?

Симптомы кишечной инфекции
Симптомы кишечной инфекции

 
Кишечная инфекция – профилактика заболевания
• не покупайте продукты питания или готовые блюда в местах несанкционированной торговли;
• не покупайте блюда, даже если есть малейшие сомнения в безопасности хранения или приготовления продукта;
• в магазине кладите готовые блюда в корзину уже после остальных продуктов, которые вы хотите приобрести. Так они дольше будут оставаться охлажденными;
• не оставляйте готовую еду на столе дольше чем на 2 часа. Ни в коем случае не храните пищу, которая осталась после пикника;
• тщательно мойте руки с мылом перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета.

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Теги: Инфекция Здоровье Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт Новости Здоровье Лечение Инфографика
Источник: 24 Канал
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