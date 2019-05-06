Ранние симптомы биполярного расстройства: когда стоит обратиться к врачу

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Биполярное расстройство: симптомы
Биполярное расстройство: симптомы / pixabay.com

Биполярное аффективное расстройство – психическое расстройство, проявляющееся аффективными состояниями: маниакальными (подъемом) и депрессивными (угнетением).

Чтобы зафиксировать нездоровые колебания настроения, для начала надо выяснить, что переживает больной – манию или депрессию, пишет webmd.

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7 ключевых признаков мании

  1. Вы чувствуете душевный подъем и ощущение счастья в течение длительных (от нескольких часов и более) периодов.
  2. У вас снижена потребность во сне.
  3. У вас быстрая речь. Причем настолько, что окружающие вас не всегда понимает, а вы не успеваете формулировать свои мысли. В результате общаться в мессенджерах или с помощью электронных писем вам проще, чем разговаривать с людьми вживую.
  4. Вы импульсивный человек: сначала действуете, потом думаете.
  5. Вы легко отвлекаетесь и перепрыгиваете с одного дела на другое. Из-за этого нередко страдает итоговая продуктивность.
  6. Вы уверены в своих способностях. Вам кажется, что вы быстрее и сообразительнее большинства людей.
  7. Нередко вы демонстрируете рискованное поведение. Например, соглашаетесь на секс с незнакомцем, покупаете то, что вам не по карману, участвуете в спонтанных уличных гонках на светофорах.

via GIPHY

7 ключевых признаков депрессии

  1. Вы нередко переживаете затяжные (от нескольких часов и более) периоды немотивированной грусти и безнадежности.
  2. Замыкаетесь в себе. Вам трудно выйти из собственной зоны комфорта. Поэтому вы ограничиваете контакты даже с родными и друзьями.
  3. Вы потеряли интерес к тем вещам, которые раньше вас по-настоящему цепляли, и не получили ничего нового взамен.
  4. У вас изменился аппетит: резко снизился или, наоборот, вы уже не контролируете, сколько и что именно едите.
  5. Вы регулярно чувствуете усталость и нехватку энергии. И такие периоды длятся достаточно долго.
  6. У вас появились проблемы с памятью, концентрацией и принятием решений.
  7. Вы иногда думаете о самоубийстве. Ловите себя на мысли, что жизнь потеряла для вас вкус.

Маниакально-депрессивный психоз – это когда вы узнаете себя практически во всех описанных выше ситуациях. В какой-то период жизни у вас явно наблюдаются признаки мании, в другой – симптомы депрессии.

Впрочем, иногда случается и так, что симптомы мании и депрессии проявляют себя одновременно и вы не можете понять, в какой фазе находитесь. Такое состояние называется смешанным настроением и тоже является одним из признаков биполярного расстройства.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Психология
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