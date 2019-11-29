В аннексированном Крыму врач отправлял пациентов к остаткам святых, чтобы исцелились

В Севастополе врач-отоларинголог Юрий Белоненко буквально выписывал своим пациентам прикладываться к святым мощам.

Внимание на это обратила одна из пациенток врача. Она поделилась фото лекарственного назначения, на котором эта рекомендация тщательно выписана, сообщает Подъем.

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Что такое мощи?это кости или нетленные тела святых в православной или католической церкви.

На фотографии видно, что доктор прописал пациентке съездить в Симферополь и приложиться к мощам святителя Луки, если лечение будет неэффективным.

По словам врача Белоненко, он периодически выписывает подобные назначения тяжелым пациентам.

Он заверил, что сам порой ездит в Симферополь, чтобы приложиться к мощам и заметил, что там всегда много людей. Однако чем именно помогает этот вид "лечения" врач не смог объяснить.



Назначение врача своей пациентке

Белоненко заверил журналистов, что кроме совета приложиться к остаткам святителя, в назначении были пункты и с медикаментозным лечением.

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