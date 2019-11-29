В аннексированном Крыму врач отправлял пациентов к остаткам святых, чтобы исцелились

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Врач отправлял пациентов к мощам / Правмир

В Севастополе врач-отоларинголог Юрий Белоненко буквально выписывал своим пациентам прикладываться к святым мощам.

Внимание на это обратила одна из пациенток врача. Она поделилась фото лекарственного назначения, на котором эта рекомендация тщательно выписана, сообщает Подъем.

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Что такое мощи?это кости или нетленные тела святых в православной или католической церкви.

На фотографии видно, что доктор прописал пациентке съездить в Симферополь и приложиться к мощам святителя Луки, если лечение будет неэффективным.

По словам врача Белоненко, он периодически выписывает подобные назначения тяжелым пациентам.

Он заверил, что сам порой ездит в Симферополь, чтобы приложиться к мощам и заметил, что там всегда много людей. Однако чем именно помогает этот вид "лечения" врач не смог объяснить.

Лікар радив прикладатися до мощів
Назначение врача своей пациентке

Белоненко заверил журналистов, что кроме совета приложиться к остаткам святителя, в назначении были пункты и с медикаментозным лечением.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Курьезные новости Религия Народная медицина Медицина Новости Крыма
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