В Киево-Печерской лавре за день выявили 26 больных коронавирусом

С 41 нового случая, что обнаружили за последние сутки в Киеве – 26 больных с Киево-Печерской лавры. Кличко призвал верующих соблюдать карантин.

Об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко во время брифинга.

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Сложно представить, какой может быть цепочка передачи инфекции,

– заявил Кличко.

По словам Кличко, он опасается вспышки коронавируса после Пасхальных праздников. Также мэр столицы отметил, что несколько раз встречался с представителями различных конфессий, по поводу ограничений во время карантина.

Церкви сейчас должны править службы в ограничительном режиме и максимально проводить онлайн-трансляции.

Массовые собрания сейчас очень опасны и запрещены, поэтому посещение церкви не может быть исключением. Впрочем, значительная часть украинцев продолжают игнорировать карантинные ограничения и посещают церковные службы.

В частности, на Благовещение 7 апреля во Львове священник УГКЦ причащал прихожан на заднем дворе церкви, причем всех из одной ложки.

Разрешены ли церковные службы во время карантина

Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.

Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.

Важно! По состоянию на утро 9 апреля, в Киеве количество больных коронавирусом выросло на 41 человека. Всего в столице Украины зафиксированы уже 335 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны.

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