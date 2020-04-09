24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Киево-Печерской лавре за день выявили 26 больных коронавирусом

- Читати новину українською
Киево-Печерская лавра / pravlife.org

С 41 нового случая, что обнаружили за последние сутки в Киеве – 26 больных с Киево-Печерской лавры. Кличко призвал верующих соблюдать карантин.

Об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко во время брифинга.

Читайте также: Крест на здоровье: сколько случаев коронавируса в Украине из-за религиозных обрядов

Сложно представить, какой может быть цепочка передачи инфекции,
– заявил Кличко.

По словам Кличко, он опасается вспышки коронавируса после Пасхальных праздников. Также мэр столицы отметил, что несколько раз встречался с представителями различных конфессий, по поводу ограничений во время карантина.

Церкви сейчас должны править службы в ограничительном режиме и максимально проводить онлайн-трансляции.

Массовые собрания сейчас очень опасны и запрещены, поэтому посещение церкви не может быть исключением. Впрочем, значительная часть украинцев продолжают игнорировать карантинные ограничения и посещают церковные службы.

В частности, на Благовещение 7 апреля во Львове священник УГКЦ причащал прихожан на заднем дворе церкви, причем всех из одной ложки.

Разрешены ли церковные службы во время карантина

  • Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
  • Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.

Важно! По состоянию на утро 9 апреля, в Киеве количество больных коронавирусом выросло на 41 человека. Всего в столице Украины зафиксированы уже 335 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны.

 

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Новости Здоровье Здоровье Лечение Религия Православная церковь Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей