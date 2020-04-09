В Киево-Печерской лавре за день выявили 26 больных коронавирусом
С 41 нового случая, что обнаружили за последние сутки в Киеве – 26 больных с Киево-Печерской лавры. Кличко призвал верующих соблюдать карантин.
Об этом сообщил мэр Киева Владимир Кличко во время брифинга.
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Сложно представить, какой может быть цепочка передачи инфекции,
– заявил Кличко.
По словам Кличко, он опасается вспышки коронавируса после Пасхальных праздников. Также мэр столицы отметил, что несколько раз встречался с представителями различных конфессий, по поводу ограничений во время карантина.
Церкви сейчас должны править службы в ограничительном режиме и максимально проводить онлайн-трансляции.
Массовые собрания сейчас очень опасны и запрещены, поэтому посещение церкви не может быть исключением. Впрочем, значительная часть украинцев продолжают игнорировать карантинные ограничения и посещают церковные службы.
В частности, на Благовещение 7 апреля во Львове священник УГКЦ причащал прихожан на заднем дворе церкви, причем всех из одной ложки.
Разрешены ли церковные службы во время карантина
- Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
- Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.
Важно! По состоянию на утро 9 апреля, в Киеве количество больных коронавирусом выросло на 41 человека. Всего в столице Украины зафиксированы уже 335 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны.
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