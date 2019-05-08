В мозге человека есть "зона покемонов": ученые

Ученые из Стэнфорда обнаружили, что у людей, которые в детстве играли в видеоигры с покемонами, есть специальная зона, которая хранит память о персонажах. Также они предположили, что "зона покемонов" в мозге есть не у всех людей.

Необычная область расположена близко к уху, а ее объем не превышает нескольких сантиметров, сообщили ученые.

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К слову, эта область также отвечает за восприятие человеком изображения животных. Ученые также выяснили, что так называемый центр покемонов способен распознавать сотни различных символов, используя миллионы нейронов. Авторы исследования считают, что оно дает основание считать, что мозг особенно восприимчив к таким образам в детстве.

Кроме того, по его словам, образы покемонов появляются в одном и том же месте в мозге каждого. Именно это дало основание ученым выделить ее как "зону покемонов".