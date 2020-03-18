Врачи рассказали о заболевании второй умершей женщины из Черновцов

33-летняя женщина, которая 16 марта умерла в Черновцах, болела коронавирусом, но причиной смерти стали другие сопутствующие заболевания.

Об этом во время брифинга рассказали заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк и заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Также по теме: В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии больных коронавирусом детей

Наталья Гусак убеждена, что врачи действовали правильно и не могли спасти женщину из-за сопутствующих заболеваний.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак “Учитывая заболевания, с которыми поступила пациентка, коронавирус был сопутствующим заболеванием и не таким тяжелым, как другие. И летальный случай произошел именно из-за тех симптомов, которые не присущи инфекционным заболеваниям”.

Она также обратилась к журналистам и попросила давать точку зрения врачей тоже, когда появляется информация от родных умершей, "которую можно интерпретировать как крик души".

Ольга Снигуряк рассказала, что у умершей женщины было много сопутствующих заболеваний.

Заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк “Причиной смерти женщины стал судорожный синдром из-за отека головного мозга и не исключено кровоизлияние в этот орган. Это произошло из-за того, что у женщины сложная патология нервной системы. Кроме того, у больной были сложные метаболические нарушения из-за другого заболевания эндокринной системы. Также поражение легких без легочной недостаточности”.

Напомним, мать умершей написала письмо в СМИ, в котором просила распространить информацию, что врачи не захотели госпитализировать ее дочь, когда та впервые обратилась в больницу.

В то же время полиция открыла уголовное дело для установления причин и обстоятельств смерти женщины. По ст. 140 УК – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Нацполицию.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.