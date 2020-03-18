Врачи рассказали о заболевании второй умершей женщины из Черновцов
33-летняя женщина, которая 16 марта умерла в Черновцах, болела коронавирусом, но причиной смерти стали другие сопутствующие заболевания.
Об этом во время брифинга рассказали заместитель главного врача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольга Снигуряк и заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
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Наталья Гусак убеждена, что врачи действовали правильно и не могли спасти женщину из-за сопутствующих заболеваний.
Она также обратилась к журналистам и попросила давать точку зрения врачей тоже, когда появляется информация от родных умершей, "которую можно интерпретировать как крик души".
Ольга Снигуряк рассказала, что у умершей женщины было много сопутствующих заболеваний.
Напомним, мать умершей написала письмо в СМИ, в котором просила распространить информацию, что врачи не захотели госпитализировать ее дочь, когда та впервые обратилась в больницу.
В то же время полиция открыла уголовное дело для установления причин и обстоятельств смерти женщины. По ст. 140 УК – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Нацполицию.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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