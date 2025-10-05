Росіяни скинули вибухівку на автомобіль у середмісті Херсона. Внаслідок цього постраждала жінка та її двоє неповнолітніх дітей. Поки вони перебувають у лікарні, обидва хлопчики зараз у важкому стані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру, керівника ОВА Олександра Прокудіна та його заступника Олександра Толоконнікова.

Дивіться також Комбінований удар Росії: у селі Лапаївка під Львовом загинула родина, зокрема 15-річна дівчинка

Що відомо про обстріл?

Олександр Толоконніков розповів, що зранку у суботу, 4 жовтня, одна з вибухівок, яку окупанти скинули в середмісті Херсона, влучила в авто. У транспортному засобі перебували 8-річний хлопчик, його 17-річний брат та мати.

Хлопчик отримав дуже важкі поранення. Травматична ампутація ноги. Зараз він в реанімації в дуже важкому стані. Його брат також отримав поранення ніг, також у важкому стані. Мати отримала контузію та поранення обличчя, також у лікарні лікується,

– розповів заступник голови ОВА.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Інші подібні злочини росіян