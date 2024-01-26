Окупанти дедалі частіше використовують хімічну зброю проти ЗСУ, – ISW

За інформацією ISW, російські окупанти збільшили застосування хімічної зброї проти Збройних Сил. Цим вони порушують міжнародні конвенції.

Інститут вивчення війни інформує про зростання випадків використання хімічної зброї російськими військами в Україні. Капітан Генштабу України Андрій Рудик заявив про 81 випадок застосування гранат РГ-Во з хлорацетофеноном у грудні 2023 року.

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Хімічна зброя Росії

Російські війська не лише продовжують використовувати хімічну зброю, але й вводять в дію нові типи газових гранат. За перші два тижні 2024 року зафіксовано щонайменше 51 випадок застосування спеціальних газових гранат, що містять газ CS (іритант).

Росія, можливо, намагається оцінити міжнародну реакцію на використання хімічної зброї в Україні. Потрібно це для того, аби розширити тип зброї, яка засвідчує її силу,

– цитують в ISW слова Андрія Рудика.

Відповідно до заяви Рудика, гранати РГ-Во, виготовлені у 2023 році, можуть вбити людей у закритому просторі за лічені хвилини. Це свідчить про цілеспрямоване порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї, яка забороняє використання її як методу ведення війни.

Окрім того, 810-та ОБрМП Росії визнала використання хімічної зброї, скидаючи з безпілотників гранати К-51 із газом CS на українські позиції. Ці дії викликають серйозну занепокоєність щодо безпеки українських військових та цивільного населення.

Міжнародні конвенції забороняють використання хімічної зброї. Тобто дії Росії є черговим порушенням міжнародного права. За даними аналітиків ISW, Кремль, ймовірно, має наміри розширити арсенал заборонених засобів ведення війни.

Ситуація вимагає негайної уваги та реакції з боку міжнародних організацій, зокрема Організації із заборони хімічної зброї, а також посилення санкцій проти Росії. Важливо, щоб світова спільнота дала чіткий сигнал, що порушення міжнародних норм не залишаться безкарними.

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