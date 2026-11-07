Прибыль превыше всего: как произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории, ужаснее Чернобыля

Причиной этого беспрецедентного массового уничтожения людей стала не неотвратимая стихия или роковая случайность, а циничная экономия американской химической корпорации Union Carbide на базовых системах безопасности. Даже сегодня, в 2026 году, последствия той ужасной ночи продолжают собирать свой кровавый урожай из-за токсичной земли и новых поколений детей с тяжелыми врожденными пороками. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как желание сэкономить пару долларов привело к утечке самого опасного яда в мире?

История Бхопальской трагедии – это классический, но от того не менее жуткий пример того, как корпоративная жадность побеждает здравый смысл и ценность человеческой жизни. Завод компании Union Carbide India Limited (дочернего предприятия американской корпорации UCC) был построен в конце 1960-х годов для производства пестицида Sevin. Ключевым компонентом в этом процессе был метилизоцианат (МИЦ) – чрезвычайно летучее, токсичное и нестабильное химическое соединение, которое взрывается даже при контакте с водой.

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В начале 1980-х годов спрос на пестициды в Индии резко упал, завод стал убыточным, и руководство из США отдало жесткий приказ – сократить расходы любой ценой. Чтобы сэкономить около 30 долларов в день на электроэнергии, руководство завода отключило мощную холодильную установку, которая должна была поддерживать температуру МИЦ на безопасном уровне около 0 градусов.

Более того, из 6 ключевых систем безопасности в ночь катастрофы не работала ни одна. Факельную башню, которая должна была сжигать ядовитый газ в случае утечки, разобрали для ремонта, а скруббер (очиститель газа) не содержал необходимого количества каустической соды для нейтрализации химикатов. К тому же водяная завеса, предназначенная для рассеивания газового облака, просто не дотягивала до высоты трубы, из которой произошел выброс. Да и это еще не все – персонал завода сократили вдвое, а инструкции по безопасности даже не перевели с английского на местный язык хинди.

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Катализатором катастрофы стала обычная вода. Во время небрежной промывки труб она попала в резервуар №610, где хранилось 42 тонны жидкого метилизоцианата, и началась неконтролируемая экзотермическая реакция. Температура в резервуаре мгновенно взлетела до 200 градусов, давление разорвало аварийный клапан, и в атмосферу вырвалось около 40 тонн смертоносного коктейля из МИЦ, цианистого водорода и других токсичных газов.

Поскольку этот газ был вдвое тяжелее воздуха, он не рассеялся в небе, а плотным белым туманом опустился на землю, бесшумно накрывая трущобы Джаяпракаш Нагар, прижавшиеся вплотную к забору завода. Люди просыпались от того, что их легкие словно горели изнутри, а глаза выжигало невидимым огнем. Началась паника, которая только ускорила смерть – чем быстрее люди бежали, тем глубже они вдыхали яд.

Страшная трагедия Бхопала в Индии: смотрите видео 24Канал

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Почему Бхопал называют катастрофой страшнее Чернобыля и кто за нее ответил?

Сравнение Бхопала с Чернобылем возникает неизбежно, однако цифры и обстоятельства делают индийскую трагедию значительно более ужасающей в контексте мгновенных человеческих потерь. В Чернобыле власти, хотя и с опозданием, организовали масштабную эвакуацию, создали зону отчуждения и привлекли сотни тысяч ликвидаторов. В Бхопале не было ничего – никакой сирены, ни одного предупреждения для населения, никакого плана эвакуации, и местные врачи, к которым массово доставляли людей, едва способных дышать, даже не знали, чем именно отравились пациенты, ведь Union Carbide отказывалась раскрывать состав газа из-за "коммерческой тайны".

За первые 72 часа после утечки в страшных мучениях погибло от 8 до 10 тысяч человек (официальные власти Индии сначала признали лишь 3 787 смертей, но международные правозащитные организации приводят значительно более высокие цифры). Улицы были буквально устланы трупами людей и животных. А в течение последующих десятилетий от последствий отравления (фиброза легких, онкологических заболеваний, почечной недостаточности) умерли еще около 15 000 человек. В целом – более полумиллиона жителей Бхопала подверглись воздействию токсичного газа.

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При этом правосудие так и не свершилось. Генеральный директор Union Carbide Уоррен Андерсон прилетел в Индию, был помещен под домашний арест, но быстро сбежал из страны под залог и больше никогда не возвращался. Он спокойно дожил свой век в роскоши в США и умер в 2014 году, так и не представ перед судом. В 1989 корпорация Union Carbide согласилась выплатить правительству Индии 470 миллионов долларов компенсации, что фактически было издевательством – после распределения большинство жертв получили по около 500 долларов.

В 2001 году химический гигант Dow Chemical приобрел Union Carbide, но категорически отказался брать на себя юридическую или моральную ответственность за очистку территории в Индии. По состоянию на 2026 год, спустя более четырех десятилетий после трагедии, территория бывшего завода до сих пор остается зоной экологического бедствия. Тысячи тонн токсичных отходов продолжают лежать под открытым небом, просачиваясь в грунтовые воды.

Третье и четвертое поколения жителей Бхопала, пьющих эту отравленную воду, рождаются с церебральным параличом, слепотой и тяжелыми деформациями конечностей. Бхопал остается открытой раной на теле планеты – жутким памятником эпохе, когда прибыль корпорации оказалась дороже жизни сотен тысяч людей.