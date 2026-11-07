Прибуток понад усе: як сталася найгірша техногенна катастрофа в історії, страшніша за Чорнобиль

Причиною цього безпрецедентного масового знищення людей стала не невідворотна стихія чи фатальна випадковість, а цинічна економія американської хімічної корпорації Union Carbide на базових системах безпеки. Навіть сьогодні, у 2026 році, наслідки тієї жахливої ночі продовжують збирати свій кривавий урожай через токсичну землю та нові покоління дітей із важкими вродженими вадами. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як бажання зекономити кілька доларів призвело до витоку найнебезпечнішої отрути у світі?

Історія Бхопальської трагедії – це класичний, але від того не менш моторошний приклад того, як корпоративна жадібність перемагає здоровий глузд та цінність людського життя. Завод компанії Union Carbide India Limited (дочірнього підприємства американської корпорації UCC) був побудований наприкінці 1960-х років для виробництва пестициду Sevin. Ключовим компонентом у цьому процесі був метилізоціанат (МІЦ) – надзвичайно летюча, токсична та нестабільна хімічна сполука, яка реагує вибухом навіть на контакт із водою.

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На початку 1980-х років попит на пестициди в Індії різко впав, завод став збитковим, і керівництво зі США віддало жорсткий наказ – скоротити витрати за будь-яку ціну. Щоб заощадити близько 30 доларів на день на електроенергії, очільники заводу відключили потужну холодильну установку, яка мала підтримувати температуру МІЦ на безпечному рівні близько 0 градусів.

Ба більше, з 6 ключових систем безпеки у ніч катастрофи не працювала жодна. Факельну вежу, яка мала б спалити отруйний газ у разі витоку, розібрали для ремонту, а скрубер (очищувач газу) не містив необхідної кількості каустичної соди для нейтралізації хімікатів. А ще й водяна завіса, призначена для збивання газової хмари, просто не діставала до висоти труби, з якої стався викид. Та і це ще не все – персонал заводу скоротили вдвічі, а інструкції з безпеки навіть не переклали з англійської на місцеву мову гінді.

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Каталізатором катастрофи стала звичайна вода. Під час недбалого промивання труб вона потрапила до резервуара №610, де зберігали 42 тонни рідкого метилізоціанату, і почалася неконтрольована екзотермічна реакція. Температура у резервуарі миттєво злетіла до 200 градусів, тиск розірвав аварійний клапан, і в атмосферу вирвалося близько 40 тонн смертоносного коктейлю з МІЦ, ціанистого водню та інших токсичних газів.

Оскільки цей газ був удвічі важчим за повітря, він не розсіявся в небі, а щільним білим туманом опустився на землю, безшумно накриваючи нетрі Джаяпракаш Нагар, що тулилися впритул до паркану заводу. Люди прокидалися від того, що їхні легені ніби палали зсередини, а очі випікало невидимим вогнем. Почалася паніка, яка лише прискорила смерть – чим швидше люди бігли, тим глибше вони вдихали отруту.

Страшна трагедія Бхопала в Індії: дивіться відео 24Канал

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Чому Бхопал називають катастрофою, страшнішою за Чорнобиль, і хто відповів за неї?

Порівняння Бхопала з Чорнобилем виникає неминуче, проте цифри та обставини роблять індійську трагедію значно жахливішою у контексті миттєвих людських втрат. У Чорнобилі влада, хоч і з запізненням, організувала масштабну евакуацію, створила зону відчуження та залучила сотні тисяч ліквідаторів. У Бхопалі не було нічого – жодної сирени, жодного попередження для населення, жодного плану евакуації, і місцеві лікарі, до яких масово приносили майже не здатних дихати людей, навіть не знали, чим саме отруїлися пацієнти, адже Union Carbide відмовлялася розкривати склад газу через "комерційну таємницю".

За перші 72 години після витоку в страшних муках загинуло від 8 до 10 тисяч людей (офіційний уряд Індії спочатку визнав лише 3 787 смертей, але міжнародні правозахисні організації наводять значно вищі цифри). Вулиці були буквально встелені трупами людей і тварин. А ще й упродовж наступних десятиліть від наслідків отруєння (фіброзу легень, онкології, ниркової недостатності) померли ще близько 15 000 осіб. Загалом – понад півмільйона жителів Бхопала зазнали впливу токсичного газу.

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При тому правосуддя так і не відбулося. Генеральний директор Union Carbide Воррен Андерсон прилетів до Індії, був узятий під домашній арешт, але швидко втік з країни під заставу і більше ніколи не повертався. Він спокійно дожив віку у розкоші у США і помер у 2014 році, так і не поставши перед судом. У 1989 корпорація Union Carbide погодилася виплатити уряду Індії 470 мільйонів доларів компенсації, що фактично було знущанням – після розподілу більшість жертв отримали по близько 500 доларів.

У 2001 році хімічний гігант Dow Chemical придбав Union Carbide, але категорично відмовився брати на себе юридичну чи моральну відповідальність за очищення території в Індії. Станом на 2026 рік, через понад чотири десятиліття після трагедії, територія колишнього заводу досі залишається зоною екологічного лиха. Тисячі тонн токсичних відходів продовжують лежати просто неба, просочуючись у ґрунтові води.

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Третє та четверте покоління бхопальців, які п'ють цю отруєну воду, народжуються з церебральним паралічем, сліпотою та важкими деформаціями кінцівок. Бхопал залишається відкритою раною на тілі планети – моторошним пам'ятником епосі, коли прибуток корпорації виявився дорожчим за життя сотень тисяч людей.