24 октября 1929 – Черный четверг на Уолл-стрит: что запустило Великую депрессию во всем мире

Этот день навсегда вошел в анналы мировой истории как Черный четверг, и именно он стал безжалостным триггером, резко сорвавшим маски с иллюзорного процветания эпохи "Ревущих двадцатых". Катастрофа на Нью-Йоркской фондовой бирже не ограничилась улицами Манхэттена, а словно агрессивный вирус мгновенно заразила экономики всех континентов, бросив мир в темную и длительную бездну Великой депрессии. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Черный четверг: что заставило мыльный пузырь американской мечты лопнуть в одно мгновение?

Десятилетие, предшествовавшее этой беспрецедентной катастрофе, вошло в историю Соединенных Штатов Америки как эпоха безудержного оптимизма, джаза и безумного экономического бума. После Первой мировой войны страна превратилась в глобального кредитора, и "Ревущие двадцатые" подарили гражданам иллюзию бесконечного богатства, когда каждый, от обычного чистильщика обуви до влиятельного банкира, слепо верил в магию фондового рынка.

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Индекс Доу-Джонса неуклонно взлетал до небес, достигнув своего исторического на тот момент пика в 381,17 пункта 3 сентября 1929 года. Люди массово покупали акции с маржой (buying on margin) – крайне опасный финансовый инструмент, который позволял инвесторам оплачивать лишь 10 или 20 процентов реальной стоимости ценных бумаг, занимая остальные средства у своих брокеров. Эта кредитная эйфория создала колоссальную финансовую пирамиду, фундамент которой держался лишь на психологической уверенности в том, что рынок всегда будет расти.

Но законы экономической гравитации неумолимы – что искусственно и безосновательно взлетает, неизбежно падает. Первые тревожные сигналы прозвучали еще в том же сентябре, когда крах империи британского финансиста Кларенса Хатри обрушил лондонский рынок, что вызвало нервный отток европейского капитала из США. Однако настоящий ад разразился именно 24 октября – с первым ударом биржевого колокола в 10:00 утра на Нью-Йоркской фондовой бирже началась беспрецедентная и паническая распродажа активов.

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Телеграфные аппараты (ticker tapes), передававшие котировки акций по всей стране, физически не успевали за безумным объемом транзакций, отставая на часы. Инвесторы, не зная реальной стоимости своих активов в конкретный момент, в слепом животном ужасе сбрасывали акции по любой цене, чтобы спасти хоть что-то. В 13:30 на торговую площадку вышел Ричард Уитни, вице-президент биржи и представитель консорциума самых влиятельных банкиров Уолл-стрит (в частности, J.P. Morgan & Co.), и демонстративно приобрел большой пакет акций U.S. Steel по цене, значительно превышающей текущую рыночную – так он хотел своим авторитетом остановить панику.

Этот театральный жест дал рынку кратковременную передышку до конца дня, но психологический барьер был сломан окончательно. Доверие – единственная настоящая валюта любого фондового рынка – испарилось. За один день было продано рекордные 12,9 миллиона акций, но это был лишь пролог – впереди ждали Черный понедельник 28 октября и Черный вторник 29 октября, которые окончательно добили американскую экономику, стерев миллиарды долларов реального богатства.

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Как начиналась Великая депрессия 1929 года и к чему она привела: смотрите видео silverman.germany

Великая депрессия: как финансовая паника в Нью-Йорке заразила всю планету и изменила ход истории?

Чтобы понять, почему локальный биржевой крах на Манхэттене превратился в глобальную экономическую трагедию, необходимо вспомнить хрупкую архитектуру мировой финансовой системы после Первой мировой войны. Благодаря планам Дауэса (1924) и Юнга (1929) американские банки щедро кредитовали Веймарскую республику, чтобы Германия могла выплачивать репарации Великобритании и Франции. Те в свою очередь использовали эти же средства для погашения своих колоссальных военных долгов перед Вашингтоном. Это был замкнутый финансовый круг, который функционировал лишь благодаря бесперебойному потоку американских долларов через Атлантику.

Когда на Уолл-стрит прогремел взрыв Черного четверга, американские финансовые учреждения мгновенно прекратили иностранное кредитование и начали агрессивно требовать возврата старых долгов. Финансовое кровообращение Европы остановилось за считанные месяцы, а Германия и Австрия первыми ощутили на себе этот сокрушительный удар. В мае 1931 года обанкротился крупнейший австрийский банк Creditanstalt, что вызвало неконтролируемый эффект домино по всей Европе. Промышленное производство останавливалось целыми отраслями, а миллионы людей оказались на улице без каких-либо средств к существованию.

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Ситуацию катастрофически усугубили недальновидные политические решения правительств, поддавшихся панике. В июне 1930 года Конгресс США принял печально известный Закон Смута-Хоули о тарифах (Smoot-Hawley Tariff Act), который поднял пошлины на более чем 20 тысяч импортных товаров до рекордных уровней. Целью была защита внутреннего американского производителя, но результат оказался экономическим самоубийством. Другие страны, от Канады до Европы, мгновенно ответили зеркальными протекционистскими мерами. Мировая торговля сократилась на ужасающие 66% в период с 1929 по 1934 годы, раздавив экономики, ориентированные на экспорт.

Еще одним роковым фактором стала слепая приверженность правительств золотому стандарту. Эта жесткая монетарная система не позволяла центральным банкам гибко реагировать на кризис путем увеличения денежной массы. Правительства были вынуждены повышать процентные ставки и жестко сокращать бюджетные расходы именно тогда, когда экономика умоляла о стимулировании. Великобритания первой осознала безвыходность ситуации и отказалась от золотого стандарта в сентябре 1931 года, но для многих других стран прозрение наступило слишком поздно.

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Последствия этого глобального экономического паралича вышли далеко за пределы сухих финансовых отчетов. Великая депрессия стала той гнилой, но чрезвычайно плодородной почвой, на которой взошли ядовитые семена политического радикализма. Массовая безработица, тотальное отчаяние и утрата веры в демократические институты проложили прямой путь к власти тоталитарным режимам в Европе. Крах 1929 года не просто обнулил банковские счета – он безжалостно перекроил политическую карту мира, став одним из ключевых катализаторов, неумолимо толкавших человечество в кровавую бездну Второй мировой войны.