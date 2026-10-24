24 жовтня 1929 – Чорний четвер на Волл-стріт: що запустило Велику депресію по всьому світу

Цей день назавжди увійшов в аннали світової історії як Чорний четвер, і саме він став безжальним тригером, що різко зірвав маски з ілюзорного процвітання епохи "Ревучих двадцятих". Катастрофа на Нью-Йоркській фондовій біржі не обмежилася вулицями Мангеттена, а немов агресивний вірус миттєво інфікувала економіки всіх континентів, кинувши світ у темну та тривалу прірву Великої депресії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Реклама Adv

Чорний четвер: що змусило мильну бульбашку американської мрії луснути в одну мить?

Десятиліття, що передувало цій безпрецедентній катастрофі, увійшло в історію Сполучених Штатів Америки як епоха нестримного оптимізму, джазу та шаленого економічного буму. Після Першої світової війни країна перетворилася на глобального кредитора, і "Ревучі двадцяті" подарували громадянам ілюзію нескінченного багатства, де кожен, від звичайного чистильника взуття до впливового банкіра, сліпо вірив у магію фондового ринку.

Реклама

Індекс Доу-Джонса невпинно злітав до небес, досягнувши свого історичного на той час піка у 381,17 пункту 3 вересня 1929 року. Люди масово купували акції з маржею (buying on margin) – вкрай небезпечний фінансовий інструмент, який дозволяв інвесторам оплачувати лише 10 чи 20 відсотків реальної вартості цінних паперів, позичаючи решту коштів у своїх брокерів. Ця кредитна ейфорія створила колосальну фінансову піраміду, фундамент якої тримався лише на психологічній впевненості у тому, що ринок завжди зростатиме.

Але закони економічної гравітації невблаганні – те, що штучно і безпідставно злітає, неминуче падає. Перші тривожні дзвіночки пролунали ще у тому самому вересні, коли крах імперії британського фінансиста Кларенса Гатрі обвалив лондонський ринок, що спричинило нервовий відтік європейського капіталу зі США. Проте справжнє пекло розверзлося саме 24 жовтня – з першим ударом біржового дзвона о 10:00 ранку на Нью-Йоркській фондовій біржі почався безпрецедентний та панічний розпродаж активів.

Реклама

Телеграфні апарати (ticker tapes), які передавали котирування акцій по всій країні, фізично не встигали за шаленим обсягом транзакцій, відстаючи на години. Інвестори, не знаючи реальної вартості своїх активів у конкретну хвилину, у сліпому тваринному жаху скидали акції за будь-яку ціну, аби врятувати хоч щось. О 13:30 на торговий майданчик вийшов Річард Вітні, віцепрезидент біржі та представник консорціуму наймогутніших банкірів Волл-стріт (зокрема J.P. Morgan & Co.), і демонстративно придбав великий пакет акцій U.S. Steel за ціною, значно вищою за поточну ринкову – так він хотів власним авторитетом зупинити паніку.

Цей театральний жест дав ринку короткочасний перепочинок до кінця дня, але психологічний бар'єр було зламано остаточно. Довіра – єдина справжня валюта будь-якого фондового ринку – випарувалася. За один день продадли рекордні 12,9 мільйона акцій, але це був лише пролог – попереду чекали Чорний понеділок 28 жовтня та Чорний вівторок 29 жовтня, які остаточно добили американську економіку, стерши мільярди доларів реального багатства.

Реклама

Як починалася Велика Депресія 1929 року та до чого призвела: дивіться відео silverman.germany

Велика депресія: як фінансова паніка у Нью-Йорку заразила всю планету та змінила перебіг історії?

Щоб зрозуміти, чому локальний біржовий крах на Мангеттені перетворився на глобальну економічну трагедію, необхідно пригадати крихку архітектуру світової фінансової системи після Першої світової війни. Завдяки планам Дауеса (1924) та Юнга (1929), американські банки щедро кредитували Веймарську республіку, щоб Німеччина могла виплачувати репарації Британії та Франції. Ті своєю чергою використовували ці самі кошти для погашення своїх колосальних військових боргів перед Вашингтоном. Це було замкнене фінансове коло, яке функціонувало лише завдяки безперебійному потоку американських доларів через Атлантику.

Коли на Волл-стріт пролунав вибух Чорного четверга, американські фінансові установи миттєво припинили іноземне кредитування і почали агресивно вимагати повернення старих боргів. Фінансовий кровообіг Європи зупинився за лічені місяці, а Німеччина та Австрія першими відчули на собі цей нищівний удар. У травні 1931 року збанкрутував найбільший австрійський банк Creditanstalt, що викликало неконтрольований ефект доміно по всій Європі. Промислове виробництво зупинялося цілими галузями, а мільйони людей опинилися на вулиці без жодних засобів до існування.

Реклама

Ситуацію катастрофічно погіршили недалекоглядні політичні рішення урядів, які піддалися паніці. У червні 1930 року Конгрес США ухвалив сумнозвісний Закон Смута-Хоулі про тарифи (Smoot-Hawley Tariff Act), який підняв мита на понад 20 тисяч імпортних товарів до рекордних рівнів. Метою був захист внутрішнього американського виробника, але результат виявився економічним самогубством. Інші країни, від Канади до Європи, миттєво відповіли дзеркальними протекціоністськими заходами. Світова торгівля скоротилася на жахливі 66% у період з 1929 по 1934 рік, розчавивши економіки, орієнтовані на експорт.

Ще одним фатальним фактором стала сліпа відданість урядів золотому стандарту. Ця жорстка монетарна система не дозволяла центральним банкам гнучко реагувати на кризу шляхом збільшення грошової маси. Уряди були змушені підвищувати відсоткові ставки та жорстоко скорочувати бюджетні витрати саме тоді, коли економіка благала про стимулювання. Велика Британія першою зрозуміла безвихідь і відмовилася від золотого стандарту у вересні 1931 року, але для багатьох інших країн прозріння настало занадто пізно.

Реклама

Наслідки цього глобального економічного паралічу вийшли далеко за межі сухих фінансових звітів. Велика депресія стала тим гнилим, але надзвичайно родючим ґрунтом, на якому зійшли отруйні насіння політичного радикалізму. Масове безробіття, тотальний відчай та зневіра у демократичних інститутах проклали прямий шлях до влади тоталітарним режимам у Європі. Крах 1929 року не просто обнулив банківські рахунки – він безжально перекроїв політичну карту світу, ставши одним із ключових каталізаторів, що невблаганно штовхали людство до кривавої прірви Другої світової війни.