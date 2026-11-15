Кровавая тень Первой мировой: как Порта истребляла армян и почему Турция отрицает геноцид

Несмотря на то, что прошло более века, это монументальное преступление остается незажившей раной, ведь современная Турция продолжает агрессивно отрицать геноцид на самом высоком государственном уровне. И это не только тормозит историческое примирение, но и превращает память о жертвах в инструмент жесткой геополитической игры, к которой вынуждена адаптироваться и Украина. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как глобальная война стала прикрытием для масштабной этнической чистки начала XX века?

Весна 1915 года стала точкой невозврата для армянского населения Османской империи, когда глобальный вооруженный конфликт развязал руки радикальным турецким националистам. 24 апреля, в день, который навсегда войдет в мировую историю как "Красное воскресенье", по прямому приказу министра внутренних дел Талаат-паши в Константинополе были арестованы и впоследствии жестоко казнены более двухсот выдающихся представителей армянской интеллигенции, духовенства и политической элиты.

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Это была лишь кровавая прелюдия к тщательно спланированной и хладнокровной кампании тотального истребления, главными архитекторами которой выступил руководящий триумвират младотурков – Талаат, Энвер и Джемаль-паша. Искусно манипулируя массовой паранойей военного времени и безосновательно обвиняя всех армян в коллаборационизме с российской императорской армией на Кавказском фронте, османские власти узаконили массовые депортации посредством так называемого "Закона о переселении" (Tehcir Law).

И суровая реальность доказала, что это было вовсе не временное перемещение, а настоящий марш смерти, организованный с промышленной жестокостью. Сотни тысяч беззащитных мужчин, женщин, детей и пожилых людей силой изгнали с их исконных земель в Восточной Анатолии и погнали пешком в безводные пустыни Сирии, в частности в печально известные концентрационные лагеря вокруг города Дейр-эз-Зор. Специальная организация Teşkilât-ı Mahsusa, состоявшая из освобожденных из тюрем уголовных преступников и нерегулярных вооруженных формирований, получила от правительства негласный карт-бланш на грабежи, изнасилования и убийства депортированных.

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Кроме того, люди массово гибли от крайнего истощения, искусственно созданного голода и эпидемий тифа под палящим солнцем Месопотамии. К моменту окончания Первой мировой войны процветающая армянская цивилизация на территории современной Турции была практически полностью уничтожена, а общее число невинных жертв достигло ужасающей отметки в полтора миллиона человек. Все недвижимое и движимое имущество убитых цинично экспроприировало Османское государство.

Что случилось с армянами в 1915 году: смотрите видео BehindtheNewsABC

Почему спустя более века Анкара вкладывает миллионы в отрицание преступления?

Юридический термин "геноцид" был введен выдающимся польско-еврейским юристом Рафаэлем Лемкиным в 1944 году именно с учетом армянской трагедии и ужасов Холокоста, однако официальная Анкара до сих пор ведет беспрецедентную по масштабам кампанию отрицания. И по состоянию на 2026 год турецкое правительство продолжает настаивать, что массовые смерти были трагическим, но неизбежным следствием гражданского противостояния, инфекционных болезней и всеобщего голода, категорически отвергая любое намерение целенаправленной этнической чистки.

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Почему же могущественное, современное и экономически развитое государство почему-то не хочет признавать грехи давно исчезнувшей империи? Дело в том, что официальное признание на государственном уровне автоматически открыло бы опасный ящик Пандоры для многомиллиардных международных исков о репарациях и реституции незаконно конфискованного имущества. Кроме того, такой шаг неизбежно разрушил бы фундаментальный национальный миф об абсолютной безупречности отцов-основателей современной турецкой нации.

Как бы то ни было, после исторического признания геноцида армян США в 2021 году глобальный консенсус историков достаточно монолитен. Однако это не облегчает выбор позиции для Украины, которая на государственном уровне избегает термина "геноцид" в отношении событий 1915 года. Для Киева этот болезненный вопрос лежит не столько в плоскости исторической справедливости, сколько в сфере национального выживания и сохранения критически важных альянсов, таких как стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном.

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И Турция, и Азербайджан последовательно поддерживают территориальную целостность Украины в ее экзистенциальной войне против захватнической России. Официальное признание геноцида армян украинским парламентом гарантированно спровоцировало бы мгновенный и глубокий кризис в отношениях с Анкарой и Баку. Именно поэтому Киев вынужден балансировать на чрезвычайно тонком дипломатическом канате, оставляя трагедию столетней давности за пределами официального политического лексикона ради собственной безопасности и сохранения жизненно необходимой поддержки в 2026 году.