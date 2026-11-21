Без доступа к прессе и возможности сбежать лидеры Сербии, Хорватии и Боснии оказались под колоссальным давлением со стороны Вашингтона. Этот дипломатический триллер завершился 21 ноября историческим соглашением, которое существенно изменило карту Балкан и архитектуру мировой безопасности. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему именно военная база Райт-Паттерсон стала идеальной ловушкой для балканских лидеров?

К ноябрю 1995 года война в Боснии и Герцеговине длилась уже более трех лет, забрав жизни около ста тысяч человек и превратив более двух миллионов в беженцев. После ужасного геноцида в Сребренице и решительной воздушной кампании НАТО (Deliberate Force), уничтожившей сербскую военную инфраструктуру, наконец открылось окно для дипломатии.

Главный архитектор американской стратегии, помощник госсекретаря США Ричард Холбрук, понимал, что традиционные переговоры в роскошных европейских дворцах обречены на провал – балканские лидеры использовали бы журналистов для пиара, а при первом же споре просто разъехались бы по домам. Именно поэтому Госдеп выбрал авиабазу Райт-Паттерсон недалеко от города Дейтон в штате Огайо – это был настоящий дипломатический карцер.

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Мрачная погода Среднего Запада, спартанские условия офицерских общежитий, колючая проволока по периметру и абсолютная изоляция от внешнего мира создали идеальное психологическое давление. Чтобы хоть как-то разрядить эту атмосферу, американцы прибегли к неформальной дипломатии – по вечерам вчерашние враги были вынуждены пересекаться в офицерском клубе, где вместе ели бургеры и смотрели по телевизору матчи по американскому футболу.

Президент Сербии Слободан Милошевич, президент Хорватии Франьо Туджман и лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович оказались в ловушке, где единственным выходом была подпись под мирным договором. При этом американцы применили не только психологию, но и передовые технологии – чтобы исключить споры по поводу каждой высоты или деревни, Пентагон развернул систему PowerScene, инновационную на тот момент технологию виртуальной реальности.

Как удалось подписать Дейтонские соглашения и при чем здесь американский футбол: смотрите видео на WaybackHistoryChannel

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Балканских лидеров сажали перед экранами, где они могли "пролететь" над трехмерной картой Боснии. Когда Милошевич или Изетбегович пытались солгать о ширине коридора или стратегическом значении горы, американские военные просто показывали им цифровую реальность. Это лишило политиков возможности манипулировать географией и заставило их рисовать новые границы прямо на распечатках и салфетках в столовой базы.

Какой ценой Ричард Холбрук вырвал мирный договор за несколько часов до полного краха переговоров?

Переговоры, начавшиеся 1 ноября, длились три изнурительных недели и несколько раз оказывались на грани срыва. Главным камнем преткновения стал статус Сараево и разделение территории в соотношении 51% к 49% между Хорватско-мусульманской федерацией и Республикой Сербской. Алия Изетбегович, чей народ пострадал больше всего, требовал справедливости, тогда как Слободан Милошевич, представлявший интересы боснийских сербов, торговался за каждый квадратный километр, потягивая виски с американскими дипломатами.

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Кульминация наступила в ночь на 21 ноября. Переговоры зашли в тупик. Госсекретарь США Уоррен Кристофер и Ричард Холбрук пошли на беспрецедентный блеф – они приказали паковать чемоданы и публично объявили, что миссия провалена. Страх перед возобновлением бомбардировок НАТО и перспектива остаться международным изгоем сломили Милошевича, и ранним утром, стоя на заснеженной парковке базы, он согласился на последний компромисс по стратегическому городу Брчко, статус которого решили вынести на международный арбитраж.

Именно эта уступка спасла соглашение. В 11:30 утра 21 ноября 1995 года лидеры парафировали документ, положив конец самой страшной войне современной Европы. И по сей день Дейтонские соглашения остаются одним из самых сложных и противоречивых дипломатических триумфов в истории. Но факт остается фактом – на протяжении почти трех десятилетий на улицах Сараево не разрываются снаряды.

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Приложение 4 к этому соглашению стало Конституцией Боснии и Герцеговины, создав самую причудливую политическую систему в мире с тремя президентами и двумя автономными энтитетами. Соглашение создало дисфункциональное государство, которое до сих пор страдает от этнических разногласий и сепаратистских угроз, однако главная цель Ричарда Холбрука была достигнута – оружие замолчало.