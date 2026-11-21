Без доступу до преси та можливості втекти, лідери Сербії, Хорватії та Боснії опинилися під колосальним тиском Вашингтона. Цей дипломатичний трилер завершився 21 листопада історичною угодою, яка відчутно змінила карту Балкан і архітектуру світової безпеки. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому саме військова база Райт-Паттерсон стала ідеальною пасткою для балканських лідерів?

До листопада 1995 року війна в Боснії і Герцеговині тривала вже понад три роки, забравши життя близько ста тисяч людей і перетворивши понад два мільйони на біженців. Після жахливого геноциду у Сребрениці та рішучої повітряної кампанії НАТО (Deliberate Force), яка знищила сербську військову інфраструктуру, вікно для дипломатії нарешті відкрилося.

Головний архітектор американської стратегії, помічник держсекретаря США Річард Голбрук, розумів, що традиційні переговори у розкішних європейських палацах приречені на провал – балканські лідери використовували б журналістів для піару, а за першої ж суперечки просто роз'їхалися б по домівках. Саме тому Держдеп обрав авіабазу Райт-Паттерсон поблизу міста Дейтон у штаті Огайо – це був справжній дипломатичний карцер.

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Похмура погода Середнього Заходу, спартанські умови офіцерських гуртожитків, колючий дріт периметром та абсолютна ізоляція від зовнішнього світу створили ідеальний психологічний тиск. Щоб хоч якось розрядити цю атмосферу, американці вдалися до неформальної дипломатії – вечорами вчорашні вороги були змушені перетинатися в офіцерському клубі, де разом їли бургери та дивилися по телевізору матчі з американського футболу.

Президент Сербії Слободан Мілошевич, президент Хорватії Франьо Туджман та лідер боснійських мусульман Алія Ізетбегович опинилися у пастці, де єдиним виходом був підпис під мирним договором. При тому американці застосували не лише психологію, а й передові технології – щоб унеможливити суперечки щодо кожної висоти чи села, Пентагон розгорнув систему PowerScene, інноваційну на той час технологію віртуальної реальності.

Як вдалося підписати Дейтонські угоди та до чого тут американський футбол: дивіться відео WaybackHistoryChannel

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Балканських лідерів садили перед екранами, де вони могли "пролетіти" над тривимірною картою Боснії. Коли Мілошевич чи Ізетбегович намагалися збрехати про ширину коридору чи стратегічне значення гори, американські військові просто показували їм цифрову реальність. Це позбавило політиків можливості маніпулювати географією і змусило їх креслити нові кордони просто на видруках та серветках у їдальні бази.

Якою ціною Річард Голбрук вирвав мирний договір за кілька годин до повного краху переговорів?

Переговори, що розпочалися 1 листопада, тривали три виснажливі тижні та кілька разів опинялися на межі зриву. Головним каменем спотикання став статус Сараєва та поділ території у пропорції 51% на 49% між Хорватсько-мусульманською федерацією та Республікою Сербською. Алія Ізетбегович, чий народ постраждав найбільше, вимагав справедливості, тоді як Слободан Мілошевич, який представляв інтереси боснійських сербів, торгувався за кожен квадратний кілометр, попиваючи віскі з американськими дипломатами.

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Кульмінація настала у ніч на 21 листопада. Переговори зайшли у глухий кут. Держсекретар США Воррен Крістофер та Річард Голбрук пішли на безпрецедентний блеф – вони наказали пакувати валізи й публічно оголосили, що місія провалена. Страх перед відновленням бомбардувань НАТО та перспектива залишитися міжнародним вигнанцем зламали Мілошевича, і рано-вранці, стоячи на засніженій парковці бази, він погодився на останній компроміс щодо стратегічного міста Брчко, статус якого вирішили винести на міжнародний арбітраж.

Це була та сама поступка, яка врятувала угоду. Об 11:30 ранку 21 листопада 1995 року лідери парафували документ, який зупинив найстрашнішу війну сучасної Європи. І до сьогодні Дейтонські угоди залишаються одним із найскладніших і найсуперечливіших дипломатичних тріумфів в історії. Але ось факт – упродовж майже трьох десятиліть на вулицях Сараєва не рвуться снаряди.

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Додаток 4 до цієї угоди став Конституцією Боснії і Герцеговини, створивши найхимернішу політичну систему у світі з трьома президентами та двома автономними ентитетами. Угода створила дисфункціональну державу, яка досі страждає від етнічних розбіжностей та сепаратистських погроз, проте головна мета Річарда Голбрука була досягнута – зброя замовкла.