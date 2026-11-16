Шаг в пасть гестапо: почему Елена Телига вернулась в Киев из Европы и погибла в Бабьем Яру

Ее решение вернуться в охваченную войной Украину до сих пор поражает своей роковой бескомпромиссностью. Эта история – не просто биографический эпизод, а психологический портрет человека, для которого собственное достоинство оказалось гораздо дороже физического выживания. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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От русскоязычной гимназистки до идеолога ОУН: кем была Елена Телига?

Елена Телига (в девичестве Шовгенева) не выросла в украиноязычной среде. Она родилась в 1906 году под Москвой, а юность провела в русскоязычном Петербурге и Киеве. Ее отец, Иван Шовгенев, был выдающимся инженером-гидротехником, который впоследствии поддержал украинскую революцию и стал министром в правительстве УНР. После поражения освободительной борьбы семья была вынуждена эмигрировать в Европу.

Переломный момент в сознании Елены произошел как раз во время эмиграции – в Чехословакии. По воспоминаниям современников, на одной из вечеринок российских эмигрантов она услышала пренебрежительные шутки об украинском языке как о "собачьем" – тогда молодая девушка резко вскочила и заявила: "Вы хамы! Тот собачий язык – мой язык! И отныне я буду говорить только на нем". Эта эмоциональная вспышка стала началом ее глубокой трансформации.

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Елена в совершенстве выучила украинский язык, увлеклась национальной идеей и стала одним из самых влиятельных голосов "пражской школы" украинской поэзии. Ее творчество кардинально отличалось от традиционной тоскливой лирики – это была поэзия подвига, стальной воли, долга и героизма. Она формировала идеологию нового поколения украинцев, которые отвергли комплекс жертвы и были готовы с оружием или словом бороться за независимость.

После нескольких лет эмиграции в Чехословакии и Польше Телига стала не только известной поэтессой, но и активной деятельницей ОУН (после раскола организации присоединилась к крылу под руководством Андрея Мельника) – при этом у нее были все шансы остаться в безопасности. Но когда в 1941 году началась немецко-советская война, Телига вместе с поэтом и политическим деятелем Олегом Ольжичем вошла в состав "Походных групп".

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Их целью было не военное противостояние, а развитие украинской культурной и политической жизни на освобожденных от большевиков землях. Тоесть возвращение в Киев было тщательно продуманной миссией – деятели стремились заполнить идеологический вакуум и заложить фундамент для будущей независимости. Вот почему 22 октября 1941 года Телига прибыла в Киев – который только что пережил первые массовые расстрелы в Бабьем Яру.

Елена Телига – поэтесса и лицо украинского национализма: смотрите видео SuspilneKultura

Почему блестящая эмигрантка променяла европейский комфорт на ад нацистской оккупации?

Поэтесса сразу же погрузилась в работу – возглавила Союз украинских писателей, разместившегося на улице Трехсвятительской, и стала редактором литературно-художественного альманаха "Литавры" (приложения к газете "Украинское слово", которую редактировал Иван Рогач). При этом Телига категорически отказывалась публиковать оды Гитлеру или антисемитские статьи, объединяя вокруг себя патриотическую интеллигенцию.

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Немецкая оккупационная администрация быстро поняла, что украинские националисты не будут послушными марионетками. Уже в декабре 1941 года гестапо арестовало редакцию "Украинского слова", запретило "Литавры", а над культурными деятелями нависла угроза уничтожения. В начале февраля 1942 года началась новая волна арестов. Тогда Олег Ольжич, руководивший подпольем ОУН в Киеве, предлагал Елене немедленно покинуть город.

У нее были бы безопасные маршруты отхода и надежные крыивки, однако ее ответ стал манифестом. Телига заявила: "Еще раз из Киева в эмиграцию я не уеду! Не могу…" Для человека, который в юности уже пережил травму вынужденного бегства от большевиков, статус вечной беженки стал морально неприемлемым. Она считала, что покинуть коллег из Союза в момент наибольшей опасности означало бы предать собственные идеалы.

9 февраля 1942 года Елена Телига пошла в здание Союза писателей, хотя ее предупреждали, что там уже устроена засада гестапо. Это был акт сознательного самопожертвования – она ждала своих коллег, чтобы предупредить их об опасности. Вместе с ней добровольно сдался и ее муж, инженер и бандурист Михаил Телига – он не был писателем, но назвался им, чтобы гестаповцы арестовали его вместе с женой.

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После жестоких допросов в застенках на Владимирской, 33 (где, по свидетельствам очевидцев, на стене камеры №34 женщина выцарапала тризуб и надпись: "Здесь сидела и отсюда идет на расстрел Елена Телига"), 21 или 22 февраля 1942 года Елену, Михаила и других подпольщиков расстреляли в Бабьем Яру. Ее поступок стал неоспоримым символом несокрушимости человеческого духа перед смертоносной тоталитарной машиной.