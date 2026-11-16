Крок у пащу гестапо: чому Олена Теліга повернулася до Києва з Європи та загинула у Бабиному Яру

Її рішення повернутися до охопленої війною України досі вражає фатальною безкомпромісністю. Ця історія – не просто біографічний епізод, а психологічний портрет людини, для якої власна гідність виявилася значно дорожчою за фізичне виживання. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Від російськомовної гімназистки до ідеолога ОУН: ким була Олена Теліга?

Олена Теліга (у дівоцтві Шовгеніва) не виросла в україномовному середовищі. Вона народилася 1906 року під Москвою, а юність провела у російськомовному Петербурзі та Києві. Її батько, Іван Шовгенів, був видатним інженером-гідротехніком, який згодом підтримав українську революцію і став міністром в уряді УНР. Після поразки визвольних змагань родина була змушена емігрувати до Європи.

Переломний момент у свідомості Олени стався якраз під час еміграції – у Чехословаччині. За спогадами сучасників, на одній із вечірок російських емігрантів вона почула зневажливі жарти про українську мову як "собачу" – тоді молода дівчина різко підвелася і заявила: "Ви хами! Та собача мова – моя мова! І віднині я буду говорити лише нею". Цей емоційний спалах став початком її глибокої трансформації.

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Олена досконало вивчила українську, захопилася національною ідеєю і стала одним із найпотужніших голосів "празької школи" української поезії. Її творчість кардинально відрізнялася від традиційної журливої лірики – це була поезія чину, сталевої волі, обов'язку та героїзму. Вона формувала ідеологію нового покоління українців, які відкинули комплекс жертви й були готові зі зброєю чи словом боротися за незалежність.

Після років еміграції у Чехословаччині та Польщі Теліга стала не лише відомою поетесою, а й активною діячкою ОУН (після розколу організації приєдналася до крила під проводом Андрія Мельника) – при тому вона мала всі шанси залишитися у безпеці. Але Коли у 1941 році почалася німецько-радянська війна, Теліга разом із поетом та політичним діячем Олегом Ольжичем увійшла до складу "Похідних груп".

Їхньою метою було не військове протистояння, а розбудова українського культурного та політичного життя на звільнених від більшовиків землях. Відтак повернення до Києва було глибоко продуманою місією – діячі прагнули заповнити ідеологічний вакуум і закласти фундамент для майбутньої незалежності. Ось тому 22 жовтня 1941 року Теліга прибула до Києва – який щойно пережив перші масові розстріли у Бабиному Яру.

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Олена Теліга – поетеса та обличчя українського націоналізму: дивіться відео SuspilneKultura

Чому блискуча емігрантка проміняла європейський комфорт на пекло нацистської окупації?

Поетеса одразу поринула в роботу – очолила Спілку українських письменників, що розмістилася на вулиці Трьохсвятительській, та стала редакторкою літературно-мистецького альманаху "Літаври" (додатка до газети "Українське слово", яку редагував Іван Рогач). При тому Теліга категорично відмовлялася публікувати оди Гітлеру чи антисемітські статті, гуртуючи навколо себе патріотичну інтелігенцію.

Німецька окупаційна адміністрація швидко зрозуміла, що українські націоналісти не будуть слухняними маріонетками. Вже у грудні 1941 року гестапо заарештувало редакцію "Українського слова", заборонило "Літаври", а над культурними діячами нависла загроза знищення. На початку ж лютого 1942 почалася нова хвиля арештів. Тоді Олег Ольжич, який керував підпіллям ОУН у Києві, пропонував Олені негайно покинути місто.

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Вона мала б безпечні маршрути відходу та надійні криївки, проте її відповідь стала маніфестом. Теліга заявила: "Ще раз із Києва на еміграцію не поїду! Не можу…" Для людини, яка в юності вже пережила травму вимушеної втечі від більшовиків, статус вічної біженки став морально неприйнятним. Вона вважала, що покинути колег зі Спілки у момент найвищої небезпеки означало б зрадити власні ідеали.

9 лютого 1942 року Олена Теліга пішла до приміщення Спілки письменників, хоча її попереджали, що там вже влаштовано засідку гестапо. Це був акт свідомої самопожертви – вона чекала на своїх колег, щоб попередити їх про небезпеку. Разом із нею добровільно здався і її чоловік, інженер та бандурист Михайло Теліга – він не був письменником, але назвався ним, щоб гестапівці заарештували його разом із дружиною.

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Після жорстоких допитів у катівнях на Володимирській, 33 (де, за свідченнями очевидців, на стіні камери №34 жінка видряпала тризуб і напис: "Тут сиділа і звідси йде на розстріл Олена Теліга"), 21 або 22 лютого 1942 року Олену, Михайла та інших підпільників розстріляли у Бабиному Яру. Її вчинок став беззаперечним символом незламності людського духу перед смертоносною тоталітарною машиною.