Некоторые из таких мифов настолько глубоко укоренились в нашем массовом сознании, что миллионы людей по-прежнему воспринимают их как непреложную истину. Хотя снять с них маски очень просто, и 24 Канал в отношении 5 таких сделает это прямо сейчас.

Носили ли викинги рогатые шлемы, а Наполеон был коротышкой?

Образ сурового скандинавского воина в шлеме, увенчанном массивными рогами, является одним из самых устойчивых визуальных стереотипов в мировой культуре. Однако ни одна археологическая находка эпохи викингов (VIII – XI веков) не подтверждает существование такой амуниции, ведь в реальном ближнем бою рога были бы смертельно опасны для самого владельца, позволяя врагу легко сбить шлем или захватить голову оружием.

Этот миф является чистым продуктом театральной пропаганды XIX века, а именно – немецкого романтического национализма. В 1876 году художник по костюмам Карл Эмиль Доплер создал рогатые шлемы для премьеры оперы Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунгов", стремясь придать древним германцам демонический, первобытный и мифологический облик. Зрители настолько поверили в этот художественный образ, что он просто вытеснил историческую правду.

Не менее успешной оказалась британская политическая пропаганда, превратившая одного из величайших полководцев Европы, Наполеона Бонапарта, в комичного коротышку с комплексом неполноценности. На самом деле рост французского императора составлял примерно 1,69 метра (во французских дюймах это записывали как "5 футов 2 дюйма"), что было даже немного выше среднего роста европейского мужчины начала XIX века.

Миф возник по двум причинам – разнице в системах измерения и гениальной работе британского карикатуриста Джеймса Гилрея, который начал рисовать императора крошечным истериком в огромной шляпе по прозвищу "Маленький Бони". Британская же пресса намеренно интерпретировала французские данные в соответствии со своей системой измерений, где 5 футов 2 дюйма равнялись 1,57 метра. Эта психологическая атака оказалась настолько эффективной, что даже сегодня психологи используют термин "комплекс Наполеона", опираясь на абсолютно сфабрикованный факт.

Интересная подборка распространенных исторических мифов: смотрите видео chris_explainsyt

Кто на самом деле сжег Рим, предлагала ли Мария-Антуанетта пирожные и что не так с Колумбом?

Античная история подарила нам драматический образ императора Нерона, который якобы играл на скрипке или лире и декламировал стихи, наблюдая, как в 64 году горит Рим. Это классический пример политического черного пиара – на самом деле в момент начала Великого пожара Нерон находился в 50 километрах от столицы на своей вилле в Анциуме.

Узнав о катастрофе, он немедленно вернулся, открыл свои сады для беженцев и за собственные средства организовал поставки продовольствия. Миф об императоре-поджигателе создали позднее историки Светоний и Кассий Дион, принадлежавшие к сенатской элите, ненавидевшей Нерона. Впоследствии эту пропаганду подхватили раннехристианские авторы, окончательно демонизировав правителя, чтобы легитимизировать новую династию Флавиев.

Перенесемся в XVIII век, где мы сталкиваемся с самой известной фразой Французской революции: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Ее приписывают королеве Марии-Антуанетте как доказательство ее цинизма и оторванности от народа. Однако королева никогда этого не говорила – фраза впервые появилась в книге Жана-Жака Руссо "Исповедь", написанной в 1760-х годах, когда Мария-Антуанетта была еще ребенком и жила в Австрии. Революционные пропагандисты просто взяли популярную цитату Руссо о "некой великой принцессе" и приписали ее ненавистной королеве, чтобы разжечь ярость толпы и оправдать ее дальнейшую казнь на гильотине.

Наконец, один из самых масштабных географических мифов касается Христофора Колумба. Когда-то нам в школе рассказывали, что в 1492 году он отправился в плавание, чтобы доказать неочевидную истину – Земля круглая, тогда как инквизиция и ученые того времени верили, что она плоская. Это абсолютная выдумка. Образованные люди Европы, начиная со времен древнегреческого математика Эратосфена, прекрасно знали, что планета имеет форму шара.

Спор Колумба с испанским двором касался не формы Земли, а ее размеров – мореплаватель ошибочно считал ее гораздо меньше, чем она есть на самом деле. А миф о "плоской Земле" придумал американский писатель Вашингтон Ирвинг в 1828 году в своей романтизированной биографии Колумба. Собственно, это была сугубо американская патриотическая пропаганда – Ирвинг хотел изобразить Колумба как прогрессивного визионера, бросившего вызов отсталой Европе, тем самым закладывая идеологический фундамент для образа самих Соединенных Штатов.