Настоящая суть этого первого национального раскола гораздо циничнее, чем об этом рассказывают старые имперские мифы. Эта жуткая, но поучительная история показывает, как амбициозный демагог Иван Брюховецкий, филигранно используя иностранные ресурсы и слепой гнев обнищавших масс, мастерски уничтожил элиту собственной страны и легитимизировал территориальное разделение Украины. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

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Как социальный гнев и иностранные инвестиции спровоцировали первый территориальный раскол?

События 1663 года стали классическим прецедентом того, как внешние игроки используют внутреннее социальное неравенство для демонтажа суверенитета и территориальной целостности страны-мишени. До этого момента, несмотря на глубокий кризис после смерти Богдана Хмельницкого, Гетманщина номинально оставалась единым геополитическим субъектом на карте ранней современной Европы. Однако Черная рада стала той роковой точкой невозврата, когда фактический раскол государства по линии Днепра был окончательно легитимизирован – в то время как на Правобережье уже правил Павел Тетеря, Левобережье при активном участии иностранных агентов выбирало своего, отдельного лидера.

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Это беспрецедентное разделение общества на два непримиримых лагеря стало идеальной почвой для московского вмешательства. Наказной гетман Яким Сомко, представлявший интересы консервативной элиты, пытался сохранить автономию и единство Гетманщины, опираясь на зажиточные слои населения. В свою очередь его оппонент, бывший подручный Хмельницкого Иван Брюховецкий, избрал путь агрессивного популизма и фактического сепаратизма.

Брюховецкий применил безупречную демагогическую стратегию – пообещал массам отменить налоги, отобрать имущество у богачей и передать власть простому народу. Следует признать, что этот гнев возник не на пустом месте – после смерти Хмельницкого казацкая старшина действительно начала стремительно обогащаться и узурпировать власть, игнорируя интересы низов. Брюховецкий просто цинично использовал эту реальную социальную несправедливость в своих интересах, при этом сознательно игнорируя то факт, что такие действия отрывают Левобережье от остальной части страны.

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Черная рада 1663 года – триумф катастрофы: смотрите видео МузейГетьманства-п8ъ

Кроме того, эта кампания требовала колоссальных финансовых вливаний, и их с радостью предоставило Московское царство. Его дипломаты, в частности князь Даниил Великогагин, прибыли на раду в Нежин не в качестве наблюдателей, а как теневые режиссеры процесса раскола. Царские посланцы привезли с собой не только военный контингент для запугивания оппонентов, но и огромные суммы денег и соболиные меха – эти ресурсы были направлены на прямой подкуп лидеров запорожской черни и агитаторов.

Москва прекрасно понимала, что сильный и независимый гетман Сомко, способный объединить оба берега Днепра, ей категорически не нужен. Гораздо выгоднее было посадить в кресло зависимого популиста, который, опираясь на неконтролируемую толпу, легитимизирует отрыв Левобережья и уничтожит собственный государственный институт изнутри. Вот так выборы превратились в аукцион, где единство страны продали за иностранные деньги под громкие лозунги о социальной справедливости.

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Почему триумф демагога стал началом конца для единой украинской государственности?

Кульминация этой политической технологии произошла 27 – 28 июня 1663 года (по новому стилю), когда Черная рада превратилась в кровавый мятеж, окончательно закрепивший распад государства. Динамика толпы в тот день бесспорно указывает на то, что это было не демократическое волеизъявление, а хорошо срежиссированный государственный переворот. Вооруженная и подстрекаемая московскими агентами "чернь" физически разгромила лагерь сторонников Сомко, уничтожив все надежды на сохранение соборности.

Демократическую процедуру растоптали в прямом смысле слова – старшину избивали, грабили, а самих лидеров консервативной партии, Якима Сомка и Василия Золотаренко, арестовали. В сентябре того же года их казнили в Борзне, что стало беспрецедентным актом уничтожения интеллектуального и военного ядра нации, выступавшего за единое государство. Однако самым страшным последствием Черной рады стало не только молниеносное предательство Брюховецким тех самых масс, которые привели его к власти, но и формализация Руины – периода, когда расколотая пополам страна начала уничтожать саму себя.

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Этот случай является эталонной иллюстрацией того, чем заканчивается радикальный популизм, умноженный на внешнее вмешательство. Получив гетманскую булаву Левобережья, Брюховецкий не выполнил ни одного из своих социальных обещаний. Напротив, чтобы удержаться у власти на своей половине расколотой страны, ему потребовались иностранные штыки для защиты от собственного же народа. Вскоре Брюховецкий подписал Батуринские статьи 1663 года, а потом и катастрофические Московские статьи 1665 года.

Что мы знаем об Иване Брюховецком: смотрите видео igor..518

Эти документы де-факто стали актом безоговорочной капитуляции той части Украины, которую Брюховецкий отколол от целого. Он добровольно передал сбор налогов московским воеводам, разрешил разместить иностранные гарнизоны в ключевых городах и стал первым гетманом, который отправился в Москву, чтобы получить титул боярина и жениться на дочери тамошнего князя.

Важно понимать: хотя Брюховецкий вошел в историю как алчный демагог, все же его соглашения с Москвой были отчаянными попытками найти военного союзника против Речи Посполитой и Османской империи. В условиях эпохи Руины, когда соседи уже открыто раздирали украинские земли, ни один гетман физически не смог бы сохранить власть и остатки государственности без иностранного протектората.

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Обедневшие же массы, поверившие в сказку о равенстве, получили еще более жестокий налоговый гнет, но теперь уже со стороны оккупантов. А популизм, щедро профинансированный из-за рубежа, выполнил свою историческую миссию – он впервые окончательно расколол единое государство пополам, парализовал волю нации к сопротивлению и превратил некогда могущественную европейскую субъектность в арену кровавой гражданской войны и бесправную колонию.

Финал этой истории оказался столь же закономерным, сколь и ироничным. Когда московские воеводы и непомерные налоги, которые Брюховецкий сам ввел на украинских землях, вызвали тотальную ненависть народа, гетман-популист попытался изменить курс. В 1668 году он возглавил антимосковское восстание, надеясь удержать власть. Однако обманутые массы ему больше не поверили – разъяренная толпа казаков буквально разорвала Брюховецкого на куски. Так бесславно закончилась карьера политика, который променял единство государства на иностранные деньги и дешевую популярность.