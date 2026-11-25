Справжня суть цього першого національного розколу значно цинічніша, ніж розповідають старі імперські міфи. Ця моторошна, але повчальна історія показує, як амбітний демагог Іван Брюховецький, філігранно використовуючи іноземні ресурси та сліпий гнів зубожілих мас, майстерно знищив еліту власної країни й легітимізував територіальний поділ України. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Adv

Як соціальний гнів та іноземні інвестиції спровокували перший територіальний розкол?

Події 1663 року стали класичним прецедентом того, як зовнішні гравці використовують внутрішню соціальну нерівність для демонтажу суверенітету та територіальної цілісності країни-мішені. До цього моменту, попри глибоку кризу після смерті Богдана Хмельницького, Гетьманщина номінально залишалася єдиним геополітичним суб'єктом на мапі ранньомодерної Європи. Проте Чорна рада стала тією фатальною точкою неповернення, коли фактичний розкол держави по лінії Дніпра було остаточно легітимізовано – поки на Правобережжі вже правив Павло Тетеря, Лівобережжя за активної участі іноземних агентів обирало власного, окремого лідера.

Реклама

Цей безпрецедентний поділ суспільства на два непримиренні табори став ідеальним ґрунтом для московського втручання. Наказний гетьман Яким Сомко, який представляв інтереси консервативної еліти, намагався зберегти автономію та єдність Гетьманщини, спираючись на заможні верстви. Натомість його опонент, колишній підручний Хмельницького Іван Брюховецький, обрав шлях агресивного популізму та фактичного сепаратизму.

Брюховецький застосував бездоганну демагогічну стратегію – пообіцяв масам скасувати податки, відібрати майно у багатіїв і передати владу простому народу. Варто визнати, що цей гнів виник не на порожньому місці – після смерті Хмельницького козацька старшина справді почала стрімко збагачуватися та узурпувати владу, ігноруючи інтереси низів. Брюховецький просто цинічно використав цю реальну соціальну несправедливість у власних інтересах, та при цьому він свідомо ігнорував той факт, що такі дії відривають Лівобережжя від решти країни.

Реклама

Чорна рада 1663 року – тріумф катастрофи: дивіться відео МузейГетьманства-п8ъ

Також ця кампанія вимагала колосальних фінансових вливань, і їх радо надало Московське царство. Його дипломати, зокрема князь Данило Великогагін, прибули на раду до Ніжина не як спостерігачі, а як тіньові режисери процесу розколу. Царські посланці привезли із собою не лише військовий контингент для залякування опонентів, але й величезні суми грошей та соболині хутра – ці ресурси були спрямовані на прямий підкуп лідерів запорозької голоти та агітаторів.

Москва чудово розуміла, що сильний та незалежний гетьман Сомко, здатний об'єднати обидва береги Дніпра, їй категорично не потрібен. Набагато вигідніше було посадити у крісло залежного популіста, який, спираючись на неконтрольований натовп, легітимізує відрив Лівобережжя і знищить власну державну інституцію зсередини. Ось так вибори перетворилися на аукціон, де єдність країни продали за іноземні гроші під гучні гасла про соціальну справедливість.

Реклама

Чому тріумф демагога став початком кінця для єдиної української державності?

Кульмінація цієї політичної технології відбулася 27 – 28 червня 1663 року (за новим стилем), коли Чорна рада перетворилася на кривавий заколот, що остаточно зафіксував розпад держави. Динаміка натовпу того дня беззаперечно вказує на те, що це було не демократичне волевиявлення, а добре зрежисований державний переворот. Озброєна і підбурена московськими агентами "чернь" фізично розгромила табір прихильників Сомка, знищивши всі надії на збереження соборності.

Демократичну процедуру розтоптали у прямому сенсі слова – старшину били, грабували, а самих лідерів консервативної партії, Якима Сомка та Василя Золотаренка, заарештували. У вересні того ж року їх стратили у Борзні, що стало безпрецедентним актом знищення інтелектуального та військового ядра нації, яке виступало за єдину державу. Проте найстрашнішим наслідком Чорної ради стала не лише блискавична зрада Брюховецьким тих самих мас, які привели його до влади, а й формалізація Руїни – періоду, коли розколота навпіл країна почала знищувати сама себе.

Реклама

Цей кейс є еталонною ілюстрацією того, чим закінчується радикальний популізм, помножений на зовнішнє втручання. Діставши гетьманську булаву Лівобережжя, Брюховецький не виконав жодної зі своїх соціальних обіцянок. Навпаки, щоб утриматися при владі на своїй половині розколотої країни, він потребував іноземних багнетів для захисту від власного ж народу. Вже невдовзі Брюховецький підписав Батуринські статті 1663 року, а потім і катастрофічні Московські статті 1665 року.

Що ми знаємо про Івана Брюховецького: дивіться відео igor..518

Ці документи де-факто стали актом беззастережної капітуляції тієї частини України, яку Брюховецький відірвав від цілого. Він добровільно передав збір податків московським воєводам, дозволив розмістити іноземні гарнізони у ключових містах і став першим гетьманом, який поїхав до Москви, щоб дістати титул боярина та одружитися з донькою тамтешнього князя.

Важливо розуміти. Хоча Брюховецький увійшов в історію як жадібний демагог, все ж його угоди з Москвою були відчайдушними спробами знайти військового союзника проти Речі Посполитої та Османської імперії. За умов епохи Руїни, коли сусіди вже відкрито шматували українські землі, жоден гетьман фізично не зміг би зберегти владу та залишки державності без іноземного протекторату.

Реклама

Зубожілі ж маси, які повірили у казку про рівність, дістали ще жорсткіший податковий гніт, але тепер уже від окупантів. А популізм, щедро профінансований з-за кордону, виконав свою історичну місію – він вперше остаточно розколов єдину державу по живому, паралізував волю нації до спротиву і перетворив колись могутню європейську суб'єктність на арену кривавої громадянської війни та безправну колонію.

Фінал цієї історії виявився настільки ж закономірним, наскільки й іронічним. Коли московські воєводи та непомірні податки, які Брюховецький сам привів на українські землі, викликали тотальну ненависть народу, гетьман-популіст спробував змінити курс. У 1668 році він очолив антимосковське повстання, сподіваючись втримати владу. Проте обдурені маси йому більше не повірили – розлючений натовп козаків буквально розірвав Брюховецького на шматки. Так безславно закінчилася кар'єра політика, який проміняв єдність держави на іноземні гроші та дешеву популярність.