Генерал Лесли Гроуз, военный руководитель Манхэттенского проекта, создал беспрецедентную систему секретности – более 130 тысяч человек работали над созданием бомбы, но большинство из них даже не догадывались, что именно они строят. Это была словно идеальная крепость, окруженная колючей проволокой, военной полицией и паранойей военного времени – но строили ее напрасно. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как самая суровая тайна Америки оказалась в руках Сталина?

Уже 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске СССР взорвал свое первое ядерное устройство – РДС-1. Когда американские разведывательные самолеты WB-29 зафиксировали радиоактивные изотопы в атмосфере над Тихим океаном, Вашингтон охватил ледяной ужас. Анализ показал ошеломляющую правду – советская бомба не была самостоятельным изобретением. Это была точная, до миллиметра скопированная копия американского "Толстяка" (Fat Man) – плутониевой бомбы имплозивного типа, сброшенной на Нагасаки. Крепость Манхэттенского проекта не просто дала трещину – ее двери были распахнуты настежь, причем изнутри.

Как же так произошло? Ответ на этот вопрос кроется в феноменальной эффективности советской шпионской сети, организаторы которой играли не на жадности, а на идеологической слепоте западных интеллектуалов. Главными архитекторами утечки стали люди, имевшие самый высокий уровень доступа к сердцу Лос-Аламоса. А первым и самым важным из них был Клаус Фукс – блестящий физик-теоретик, немецкий эмигрант и британский подданный.

Клаус Фукс не был классическим шпионом в плаще – он был убежденным коммунистом, искренне верившим, что мир станет безопаснее, если оружие массового уничтожения не будет принадлежать одному государству. Работая над самой сложной частью бомбы – механизмом имплозии (взрывного сжатия плутониевого ядра), Фукс методично запоминал чертежи, математические расчеты и результаты испытаний. Он передавал эти бесценные данные советским связным во время коротких и незаметных встреч в Нью-Йорке и Санта-Фе.

Но Фукс был не один. Независимо от него действовал Теодор Холл – девятнадцатилетний вундеркинд из Гарварда, самый молодой физик в Лос-Аламосе. Холл, движимый юношеским радикализмом и страхом перед американским империализмом, самостоятельно вышел на советскую разведку – он передал подробную информацию о процессе очистки плутония и конструкции взрывных линз. Эти два ученых, не сговариваясь, сэкономили СССР годы слепых экспериментов и миллиарды долларов, подарив Иосифу Сталину готовую инструкцию к апокалипсису.

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И здесь стоит отметить, что гениальные формулы физиков никогда бы не достигли Москвы без идеально отлаженной логистики. Советская разведка построила многоуровневую сеть курьеров, которая функционировала как безупречный часовой механизм. Эти люди не имели ученых степеней – они были обычными гражданами, растворившимися в американском обществе, что делало их невидимыми для радаров ФБР.

Ключевой фигурой в этой теневой эстафете был Гарри Голд – швейцарский эмигрант и химик, ставший главным связным Клауса Фукса. Голд взял чертежи, спрятанные в газетах или обычных конвертах, и передал их советскому резиденту Анатолию Яцкову. Еще одним важнейшим звеном был Дэвид Грингласс, механик из Лос-Аламоса, изготавливавший формы для взрывных линз. Грингласс не имел ума для понимания сложной физики, но обладал феноменальной зрительной памятью и мог нарисовать точные эскизы деталей, которые вытачивал на станке.

Его кураторами стали его собственная сестра Этель Розенберг и ее муж Юлиус. Именно Розенберги превратили идеологическую симпатию к коммунизму в профессиональную шпионскую машину, вербуя инженеров и техников по всей Америке. ФБР и британская разведка оставались в неведении вплоть до конца 1940-х годов, когда криптоаналитики проекта "Венона" (Project Venona) наконец смогли взломать советский дипломатический шифр – только тогда, читая перехваченные телеграммы многолетней давности, американские спецслужбы увидели истинный масштаб катастрофы.

Развязывание этого клубка привело к аресту Фукса в Великобритании, признаниям Голда и Грингласса, и, в конечном итоге, к громкому судебному процессу над супругами Розенбергами, которых казнили на электрическом стуле в 1953 году. Однако было уже поздно – секрет, который должен был гарантировать глобальный мир под эгидой США, был безвозвратно утрачен. Шпионская сеть, вооруженная идеологическим фанатизмом и несколькими карандашами, сорвала самый дорогостоящий научный проект в истории человечества, запустив маховик Холодной войны и ядерной гонки, заложником которой мир остается и по сей день.