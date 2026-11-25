Юкио Мисима, пятикратный номинант на Нобелевскую премию, променял мировую славу на отчаянную попытку государственного переворота, с самого начала обреченную на полный провал. Его самоубийство было не актом внезапного безумия, а тщательно срежиссированным финалом жизни, которую этот человек собственноручно превратил в трагический театральный шедевр. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как хрупкий мальчик превратился в одержимого имперским духом воина?

Настоящее имя этого литературного титана – Кимитаке Хираока, и его путь к кровавому эпилогу на балконе военной базы в Итигаи начался задолго до того рокового ноябрьского утра. В детстве он был чрезвычайно болезненным бледным мальчиком, которого деспотичная бабушка Нацу, аристократка с самурайскими корнями, изолировала от сверстников и воспитывала в душной атмосфере культа смерти и эстетики боли. Именно она посеяла в его ранимой душе первые семена одержимости кодексом бусидо – бескомпромиссным путем воина, где честь ценят неизмеримо выше самого физического существования.

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Обретя мировое признание под псевдонимом Юкио Мисима, литературный гений начал испытывать острую, почти физическое отвращение к собственной слабости и к послевоенной Японии, которая, по его глубокому убеждению, утратила свою истинную душу, променяв императорское величие на западное потребленчество. Чтобы преодолеть собственных демонов и комплексы, Мисима буквально заново выковал свое тело, превратившись из хрупкого кабинетного интеллектуала в мускулистого атлета, признанного мастера кэндо и каратэ. Но ему было крайне недостаточно просто выглядеть воином – Юкио неистово жаждал действовать как воин.

В 1968 году писатель основал "Татенокай" ("Общество щита") – частную военизированную милицию из сотни идеалистически настроенных студентов правого толка. Они носили роскошную форму, разработанную самим Мисимой, регулярно тренировались вместе с Силами самообороны Японии и поклялись защищать императора ценой собственной крови. При этом для Мисимы это была не просто эксцентричная игра в солдатики, а скорее методичная подготовка к грандиозному историческому спектаклю, где декорациями должна была стать настоящая военная база, а чернилами для последнего манифеста – его собственная кровь.

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Самое интересное о Юкио Мисиме и драматическом финале его истории: смотрите видео Historian_Pis

Почему попытка государственного переворота стала лишь декорацией для смерти?

Юкио искренне верил, что только радикальный и способный шокировать акт абсолютного самопожертвования может пробудить нацию от летаргического сна демократического материализма. Поэтому утро 25 ноября 1970 года он распланировал с холодной педантичностью гениального драматурга, готовящего премьеру своей жизни. Вместе с четырьмя самыми преданными кадетами "Татенокай" Мисима прибыл в штаб-квартиру Восточного командования Сил самообороны Японии в токийском районе Итигая. Под предлогом дружеского визита они беспрепятственно вошли в кабинет коменданта, генерала Канетоси Маситы, и мгновенно взяли его в заложники.

Надежно забаррикадировав дверь, мятежники выдвинули требование – немедленно собрать весь гарнизон на плацу перед зданием, чтобы все услышали обращение Мисимы. Когда 45-летний писатель вышел на балкон в своей безупречной горчичной униформе и с белой повязкой хатимаки на голове, он, возможно, еще лелеял иллюзию увидеть армию, готовую восстать против навязанной американцами мирной конституции и вернуть абсолютную власть императору. Однако историческая реальность оказалась гораздо жесточе и прозаичнее любого литературного сюжета.

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Вместо трепетного молчания и патриотической поддержки тысяча солдат встретила его пламенную речь откровенными насмешками и свистом, а над базой уже кружили с оглушительным гудением полицейские вертолеты. Мисима отчаянно кричал о потере самурайского духа, о позоре нации, но его слова бесследно тонули в море солдатского безразличия и насмешек. Поняв, что военный мятеж окончательно провалился, Юкио не испытал отчаяния, ведь именно такой трагический финал и был его истинной, скрытой целью.

Вернувшись в кабинет, Мисима спокойно произнес: "Они даже не слушали меня", – после чего расстегнул мундир, опустился на колени, взял короткий меч танто и с жуткой хладнокровностью совершил традиционное сеппуку, глубоко разрезав себе живот. Его последователи выполнили роль кайсякунина – отсекли голову учителю, чтобы положить конец его агонии. Вот так оборвалась жизнь гения, который показал миру, что для него грань между великим искусством и реальной смертью никогда не существовала, но фактически не добился этим абсолютно ничего.