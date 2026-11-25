Юкіо Місіма, п'ятиразовий номінант на Нобелівську премію, проміняв світову славу на відчайдушну спробу державного перевороту, від самого початку приречену на тотальний провал. Його самогубство було не актом раптового божевілля, а ретельно зрежисованим фіналом життя, яке той чоловік власноруч перетворив на трагічний театральний шедевр. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Як кволий хлопчик перетворився на одержимого імперським духом воїна?

Справжнє ім'я цього літературного титана – Кімітаке Хіраока, і його шлях до кривавого епілогу на балконі військової бази в Ітіґаї розпочався задовго до фатального листопадового ранку. У дитинстві він був надзвичайно хворобливим блідим хлопчиком, якого деспотична бабуся Нацу, аристократка з самурайським корінням, ізолювала від однолітків та виховувала у задушливій атмосфері культу смерті й естетики болю. Саме вона посіяла в його вразливій душі перші зерна одержимості кодексом бусідо – безкомпромісним шляхом воїна, де честь цінують незмірно вище за саме фізичне існування.

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Здобувши світове визнання під псевдонімом Юкіо Місіма, літературний геній почав відчувати гостру, майже фізичну відразу до власної слабкості та до повоєнної Японії, яка, на його глибоке переконання, втратила свою істинну душу, промінявши імператорську велич на західне споживацтво. Щоб подолати власних демонів та комплекси, Місіма буквально викував своє тіло заново, перетворившись із кволого кабінетного інтелектуала на м'язистого атлета, визнаного майстра кендо та карате. Але йому було критично замало просто мати вигляд воїна – Юкіо несамовито жадав діяти як воїн.

У 1968 році письменник заснував "Татенокай" ("Товариство щита") – приватну воєнізовану міліцію з сотні ідеалістичних студентів правого спрямування. Вони носили розкішну уніформу, розроблену самим Місімою, регулярно тренувалися разом із Силами самооборони Японії та присягнули захищати імператора ціною власної крові. При тому для Місіми це не була просто ексцентрична гра у солдатики – а радше методична підготовка до грандіозного історичного спектаклю, де декораціями мала стати реальна військова база, а чорнилом для останнього маніфесту – його власна кров.

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Чому спроба державного перевороту стала лише декорацією для смерті?

Юкіо щиро вірив, що лише радикальний та здатний шокувати акт абсолютної самопожертви може пробудити націю від летаргічного сну демократичного матеріалізму. Тож ранок 25 листопада 1970 року він розписав із холодною педантичністю геніального драматурга, який готує прем'єру свого життя. Разом із чотирма найвідданішими кадетами "Татенокай" Місіма прибув до штаб-квартири Східного командування Сил самооборони Японії в токійському районі Ітіґая. Під приводом дружнього візиту вони безперешкодно увійшли до кабінету коменданта, генерала Канетосі Масіти, і миттєво взяли його в заручники.

Надійно забарикадувавши двері, заколотники висунули вимогу – негайно зібрати весь гарнізон на плацу перед будівлею, щоб усі почули звернення Місіми. Коли 45-річний письменник вийшов на балкон у своїй бездоганній гірчичній уніформі та з білою пов'язкою хатімакі на голові, він, можливо, ще плекав ілюзію побачити армію, готову повстати проти нав'язаної американцями мирної конституції та повернути абсолютну владу Імператору. Проте історична реальність виявилася набагато жорстокішою та прозаїчнішою за будь-який літературний сюжет.

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Замість трепетного мовчання та патріотичної підтримки, тисяча солдатів зустріла його палку промову відвертими глузуваннями й свистом, а над базою вже кружляли з оглушливим гудінням поліцейські гелікоптери. Місіма відчайдушно кричав про втрату самурайського духу, про ганьбу нації, але його слова безслідно тонули у морі солдатської байдужості та насмішок. Зрозумівши, що військовий заколот остаточно провалився, Юкіо не відчув розпачу, адже саме такий трагічний фінал і був його справжньою, прихованою метою.

Повернувшись до кабінету, Місіма спокійно вимовив: "Вони навіть не слухали мене", – після чого розстебнув мундир, опустився на коліна, взяв короткий меч танто і з моторошною холоднокровністю здійснив традиційне сеппуку, глибоко розітнувши свій живіт. Його послідовники виконали роль кайсякуніна – відтяли голову вчителю, щоб припинити його агонію. Ось так обірвалося життя генія, який показав світу, що для нього межа між великим мистецтвом і реальною смертю ніколи не існувала, але фактично не добився цим абсолютно нічого.