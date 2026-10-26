26 октября 1951 – камбэк Черчилля: последняя отчаянная попытка Британии сохранить статус сверхдержавы

Измотанная Второй мировой войной и тяжелыми экономическими кризисами, некогда могущественная империя стремительно теряла свои позиции под неумолимым давлением США и Советского Союза. Поэтому новый-старый премьер-министр взял на себя буквально невозможную миссию – остановить безжалостный ход времени и вернуть Лондону статус бесспорной сверхдержавы. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему возвращение легендарного премьера Черчилля оказалось иллюзией имперского величия?

Когда осенним утром 26 октября 1951 года стали известны окончательные результаты досрочных парламентских выборов, Британия вздохнула с причудливой смесью надежды и глубокой тревоги. Консервативная партия получила рабочее большинство в 17 мандатов, вырвав победу у лейбористского правительства Клемента Эттли, и Уинстон Черчилль вновь переступил порог главной резиденции страны. Однако государство, которое он унаследовал на этот раз, кардинально отличалось от той монолитной силы, сплотившейся вокруг него в самые мрачные дни 1940 года.

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Это была измученная, финансово обескровленная нация, где до сих пор действовала унизительная карточная система на основные продукты, включая мясо и сахар, а экономика трещала по швам под колоссальным бременем послевоенных долгов перед Вашингтоном. Поэтому для Черчилля этот камбэк был не столько удовлетворением личных политических амбиций, сколько глубоко личным крестовым походом. Он искренне верил, что только его колоссальный исторический авторитет и мастерство межличностной дипломатии способны остановить геополитический упадок Лондона.

Здесь стоит отметить, что буквально накануне выборов Великобритания получила болезненную пощечину на Ближнем Востоке – правительство Ирана во главе с Мохаммедом Мосаддыком национализировало гигантские нефтеперерабатывающие заводы Англо-иранской нефтяной компании в Абадане. Беззубая, по мнению консерваторов, реакция предыдущего правительства на этот кризис стала для Черчилля символом имперского упадка, который он поклялся искоренить раскаленным железом. Впрочем, одновременно с этим он упорно отказывался замечать, что архитектура мира безвозвратно изменилась.

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На геополитической шахматной доске теперь тотально доминировали две новые сверхдержавы – Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, которые уже вступили в ледяную фазу Холодной войны. Британская империя, над которой когда-то не заходило солнце, де-факто превратилась в младшего, хотя и уважаемого, партнера Вашингтона. Черчилль, опираясь на свой статус архитектора антигитлеровской коалиции, отчаянно пытался возродить формат Большой тройки, надеясь стать равноправным мостом между Белым домом и Кремлем – но его иллюзии разбились о суровую прагматическую реальность.

Самое интересное о внешней политике Великобритании после 1951 года, когда Черчилль вернулся к власти: смотрите видео american_europ_eastern_studies

Ни Гарри Трумэн, ни впоследствии Дуайт Эйзенхауэр в США не собирались делиться глобальным лидерством со страной, которая едва сводила концы с концами. А СССР в это время методично брал под полный контроль Восточную Европу и наращивал военную мощь, окончательно превращая планету в арену противостояния сил, среди которых старой Британии места уже не было.

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Как последняя битва Великобритании за статус сверхдержавы изменила мировую историю?

Осознавая критическую экономическую слабость, правительство Черчилля сделало беспрецедентную ставку на оружие массового уничтожения как на последний и самый весомый аргумент в закрытом клубе великих держав. Именно во время его второго срока 3 октября 1952 года Великобритания успешно испытала свою первую атомную бомбу в рамках операции сверхсекретной операции "Ураган" у островов Монте-Белло недалеко от Австралии. Тот зловещий ядерный гриб должен был стать недвусмысленным сигналом для всего мира, что Лондон остается игроком высшей лиги, способным нанести апокалиптический удар.

Однако наличие собственного ядерного арсенала не могло компенсировать тектонические сдвиги в мироустройстве и остановить неудержимый процесс глобальной деколонизации. Попытки удержать заморские территории силой оружия обернулись кровавыми конфликтами, которые окончательно истощили британскую казну. Жестокое подавление восстания Мау-Мау в Кении, вспыхнувшего в 1952 году, и затяжная изнурительная партизанская война в джунглях Малайи ярко продемонстрировали пределы возможностей британской военной машины.

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Черчилль, чье политическое мировоззрение сформировалось еще в эпоху королевы Виктории во время кавалерийских атак в Судане, руководил этими кризисами с позиции классического империалиста. Он отказывался признавать то, что эпоха колониализма подошла к своему логическому и исторически обусловленному концу. В то же время его физическое здоровье стремительно ухудшалось – летом 1953 года премьер перенес тяжелый инсульт, факт которого Даунинг-стрит беспрецедентно скрыла от нации и мира, чтобы не демонстрировать фатальную слабость государственного руководства.

В целом, возвращение Уинстона Черчилля в 1951 году было величественной, но с самого начала обреченной на поражение трагедией. Политик ушел в отставку в апреле 1955 года, так и не сумев повернуть вспять реку истории. Его преемник, Энтони Иден, уже через год столкнется с катастрофическим Суэцким кризисом, который окончательно и публично похоронит статус Британии как сверхдержавы. Однако именно те 4 года второго премьерства Черчилля стали решающим и мучительным переходным этапом, последней отчаянной попыткой Старого Льва грозно рыкнуть на весь мир.