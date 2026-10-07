Трагедия Украинского казацкого государства в XVIII веке – это не только история военных поражений. Гетманщину задушили не пороховым дымом, а канцелярскими чернилами и таможенными тарифами – Российская империя применила стратегию, которую современные историки называют "ассимиляцией через истощение". 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как таможенная граница стала первым гвоздем в гроб гетманской автономии?

Когда осенью 1764 года императрица Екатерина II заставила Кирилла Разумовского отречься от гетманской булавы, на улицах Глухова не пролилось ни капли крови. Не было восстаний, не было баррикад. Почему же могущественная военная республика, которая еще столетие назад заставляла дрожать соседних монархов, сдалась без боя? Ответ кроется в искусно сплетенной экономической петле, которую Российская империя десятилетиями затягивала на шее украинской экономики, превращая свободных воинов и состоятельных купцов в зависимых должников и имперских налогоплательщиков.

До середины XVIII века Гетманщина оставалась мощным экономическим субъектом. Историография фиксирует колоссальные объемы экспорта – украинская селитра, поташ, зерно, скот и воск бесперебойно поставлялись в Гданьск, Кенигсберг, Лейпциг и Вроцлав. Украинские купцы имели прямой выход на европейские рынки, что обеспечивало автономии финансовую независимость, а значит и политическую субъектность. Золото и серебро из Европы оседали в казнах казацкой старшины, финансируя барочную архитектуру, образование и войско.

Однако имперский Петербург прекрасно понимал: пока Киев и Глухов торгуют с Западом напрямую, контролировать их сложно, а то и вовсе невозможно. Роковым ударом, который можно назвать точкой невозврата, стал 1754 год – именно тогда имперское правительство отменило таможенную границу между Гетманщиной и Россией. На первый взгляд это походило на либерализацию торговли, но на самом деле то была смертельная ловушка.

Сразу после этого Петербург ввел жесткие протекционистские тарифы и запретил украинским купцам вывозить стратегические товары в Европу через западные сухопутные границы. Их заставили перенаправлять свои грузы в российские порты – Ригу и Санкт-Петербург. Логистические расходы выросли в разы, прибыль упала, а европейские рынки были утрачены. Украинская экономика была насильно оторвана от европейской кровеносной системы и подключена к имперской капельнице. Экономическая изоляция стала фундаментом, на котором Екатерина II впоследствии построит политическую ликвидацию.

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Почему финансовый аудит Гетманщины оказался страшнее пушек?

Уничтожив внешнюю торговлю, империя взялась за внутренние ресурсы. После упразднения должности гетмана в 1764 году управление краем перешло ко Второй Малороссийской коллегии во главе с графом Петром Румянцевым. Его главным оружием стала не армия, а беспрецедентный по масштабам финансовый аудит – так называемая "Генеральная опись Малороссии" 1765 – 1769 годов.

Этот шаг напоминал гениальную и крайне циничную бюрократическую операцию. Румянцев отправил сотни ревизоров в каждую деревню, каждый городок, в каждый двор. Они пересчитывали не только людей, но и каждую корову, каждую мельницу, каждую десятину земли. Цель была простой и безжалостной – выявить все скрытые ресурсы автономии, чтобы обложить их прямыми имперскими налогами. Этот аудит разрушил саму социальную ткань Гетманщины – казаки, которые веками платили налог кровью (военной службой), вдруг были превращены в обычных налогоплательщиков российского фиска.

В то же время империя применила блестящий метод коррупции элит – казацкой старшине предложили признание их прав на землю и крестьян в обмен на лояльность. Конечно, им также пообещали статус российского дворянства. Стоя перед выбором – потерять свое состояние в неравной борьбе или сохранить богатство ценой предательства государственных интересов – немало представителей элиты выбрали второе.

В 1783 году, когда Екатерина II официально ввела крепостное право на украинских землях, это стало лишь юридической фиксацией того, что уже произошло де-факто – экономическая петля затянулась. Гетманщина не погибла в пламени героической битвы – ее тихо растворили в таможенных декларациях, налоговых реестрах и обещаниях дворянских привилегий. Этот исторический прецедент до сих пор остается классическим примером того, как утрата экономической независимости неизбежно приводит к утрате национальной свободы.