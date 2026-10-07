Трагедія Української козацької держави у XVIII столітті – це не лише історія військових поразок. Гетьманщину задушили не пороховим димом, а канцелярським чорнилом та митними тарифами – Російська імперія застосувала стратегію, яку сучасні історики називають "асиміляцією через виснаження". 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як митний кордон став першим цвяхом у домовину гетьманської автономії?

Коли восени 1764 року імператриця Катерина II змусила Кирила Розумовського зректися гетьманської булави, на вулицях Глухова не пролилося жодної краплі крові. Не було повстань, не було барикад. Чому ж потужна мілітарна республіка, яка ще століття тому змушувала тремтіти сусідніх монархів, здалася без бою? Відповідь криється у майстерно сплетеному економічному зашморгу, який Російська імперія затягувала на шиї української економіки десятиліттями, перетворюючи вільних воїнів і заможних купців на залежних боржників та імперських платників податків.

До середини XVIII століття Гетьманщина залишалася потужним економічним суб'єктом. Історіографія фіксує колосальні обсяги експорту – українська селітра, поташ, збіжжя, худоба та віск безперебійно йшли до Гданська, Кенігсберга, Лейпцига та Вроцлава. Українські купці мали прямі виходи на європейські ринки, що забезпечувало автономії фінансову незалежність, а отже і політичну суб'єктність. Золото і срібло з Європи осідало в скарбницях козацької старшини, фінансуючи барокову архітектуру, освіту та військо.

Проте імперський Петербург чудово розумів – поки Київ та Глухів торгують із Заходом напряму, контролювати їх складно, а чи й неможливо. Фатальним ударом, який можна назвати точкою неповернення, став 1754 рік – саме тоді імперський уряд скасував митний кордон між Гетьманщиною та Росією. На перший погляд, це скидалося на лібералізацію торгівлі – але насправді це була смертельна пастка.

Одразу після цього Петербург запровадив жорсткі протекціоністські тарифи та заборонив українським купцям вивозити стратегічні товари до Європи через західні сухопутні кордони. Їх змусили перенаправити свої вантажі до російських портів – Риги та Санкт-Петербурга. Логістичні витрати зросли у рази, прибутки впали, а європейські ринки були втрачені. Українська економіка була насильно відірвана від європейської кровоносної системи й підключена до імперської крапельниці. Економічна ізоляція стала фундаментом, на якому Катерина II згодом збудує політичну ліквідацію.

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Чому фінансовий аудит Гетьманщини виявився страшнішим за гармати?

Знищивши зовнішню торгівлю, імперія взялася за внутрішні ресурси. Після скасування посади гетьмана у 1764 році управління краєм перейшло до Другої Малоросійської колегії на чолі з графом Петром Рум'янцевим. Його головною зброєю стала не армія, а безпрецедентний за масштабами фінансовий аудит – так званий "Генеральний опис Малоросії" 1765 – 1769 років.

Цей крок скидався на геніальну і вкрай цинічну бюрократичну операцію. Рум'янцев відправив сотні ревізорів у кожне село, кожне містечко, до кожного двору. Вони переписували не лише людей, але й кожну корову, кожен млин, кожну десятину землі. Мета була простою і безжальною – виявити всі приховані ресурси автономії, щоб обкласти їх прямими імперськими податками. Цей аудит зруйнував саму соціальну тканину Гетьманщини – козаки, які століттями платили податок кров'ю (військовою службою), раптом були перетворені на звичайних платників податків до російського фіску.

Водночас імперія застосувала блискучий метод корупції еліт – козацькій старшині запропонували визнання їхніх прав на землю та селян в обмін на лояльність. Звісно, їм також пообіцяли статус російського дворянства. Перед вибором – втратити свої статки у нерівній боротьбі чи зберегти багатство ціною зради державних інтересів – чимало представників еліти обрали друге.

У 1783 році, коли Катерина II офіційно запровадила кріпацтво на українських землях, це стало лише юридичною фіксацією того, що вже відбулося де-факто – економічний зашморг затягнувся. Гетьманщина не загинула в полум'ї героїчної битви – її тихо розчинили у митних деклараціях, податкових реєстрах та обіцянках дворянських привілеїв. Цей історичний прецедент досі залишається класичним прикладом того, як втрата економічної незалежності неминуче призводить до втрати національної свободи.