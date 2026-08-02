Город, за который сражались до последнего: почему Львов стал символом польско-украинской войны

Львов в 1918 – 1919 годах превратился в центр имперского распада, надежд молодого украинского государства и польских притязаний на власть в Восточной Галичине. Именно здесь после краха Австро-Венгрии разразился один из самых острых конфликтов на руинах старого мира.

Но почему именно Львов и как в целом все происходило на протяжении этих лет? 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как Львов оказался на разломе империй?

К началу ноября 1918 года всем уже было понятно, что Первая мировая война подходит к концу (и действительно, 11 ноября вступило в силу Компьенское перемирие, которое фактически обозначало капитуляцию Германии). Но Львов не был спокойной провинциальной столицей – напротив, он был нервным центром региона, где каждый камень помнил смену границ и властей.

После первого раздела Польши в 1772 году город вошел в состав Габсбургской монархии и стал столицей австрийской коронной провинции Галичины и Лодомерии. Собственно, до осени 1918 года он оставался административным, политическим и символическим центром. Но беда в том, что Львов считали своим не только украинцы, но и поляки.

Когда Австро-Венгерская империя начала распадаться, в Восточной Галичине возник Украинский Национальный Совет, а украинские политики провозгласили собственный государственный проект. Для польской стороны это означало прямой вызов – в городе и вокруг него проживали сильные польские политические, культурные и демографические общины, которые не собирались мириться с потерей Львова.

Конфликт быстро вышел за пределы локального спора – он превратился в войну за то, кому принадлежит наследие имперского Востока Европы. Утром 1 ноября 1918 года украинские силы взяли под контроль ключевые объекты во Львове, и именно этот момент, известный как Листопадовый чин, считается началом вооруженной фазы польско-украинской войны в Галичине.

Листопадовый чин – самое важное, что нужно знать: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

В городе, где на улицах звучали разные языки, стояли разные церкви, существовали разные политические лагеря и почитались разные исторические памяти, победа одной из сторон означала бы не просто смену флага, а изменение самой географии власти. Поэтому его польские жители организовали вооруженное сопротивление, и бои, улочка за улочкой, превратили Львов в арену изнурительной городской войны.

Отдельный символизм имел и психологический эффект. Дело в том, что после вспышки боев во Львове украинское общество в Надднепрянской Украине, которая тогда находилась под немецкой оккупацией и властью гетмана Павла Скоропадского, также было мобилизовано новостями о борьбе в Галичине. Локальная вспышка в старом городе стала сигналом для более широких украинских кругов.

Львов как символ, а не просто трофей

Польско-украинская война 1918 – 1919 годов не была короткими уличными стычками, о которых можно упомянуть одним предложением. Это был затяжной, жесткий и изнурительный конфликт, развернувшийся на фоне распада империй и появления новых государств. Он продолжался в Галичине до середины 1919 года, а в более широком политическом смысле его последствия простирались еще дальше – до послевоенного перекраивания границ.

Для украинской стороны это была борьба за Западноукраинскую Народную Республику (ЗУНР), которая пыталась утвердиться в Восточной Галичине. Для польской стороны – борьба за восстановленное Польское государство, которое считало Львов и окружающие его земли частью своего исторического пространства. Оба проекта выросли из обломков старого порядка, и именно поэтому компромисса между ними практически не существовало.

В начале 1919 года фронт вокруг Львова и на подступах к нему был очень активным. Польские и украинские войска маневрировали в условиях, когда каждое село, лесная дорога или железнодорожный узел могли изменить общую картину. Война приобретала черты шахматной партии, где фигурами были не абстрактные силы, а живые люди, мобилизованные, измученные и обреченные на грязь окопов.

Как проходила польско-украинская война 1918 – 1919 годов: смотрите видео tais786

Но никто не отступал, обе стороны сражались до последнего. Ведь в этой войне Львов был гораздо больше, чем просто городом – он был символом легитимности. Тот, кто контролировал город, мог заявлять не только о военном превосходстве, но и о праве говорить от имени Восточной Галичины. Бои здесь приобрели упорную, почти сакральную напряженность.

И в этот момент Польше оказала поддержку Франция. Сформированная на ее территории польская Армия Галлера, хорошо вооруженная и оснащенная, начала прибывать в регион в апреле, мае и июне. В то же время Украинская Галицкая Армия (УГА) была почти полностью истощена и лишена боеприпасов.

Боевые действия завершились лишь тогда, когда УГА после Чертковской оффензивы была вынуждена в июле 1919 года перейти Збруч на территорию Надднепрянщины. А далее случился Варшавский договор от 21 апреля 1920 между Польшей и УНР, печально известный тем, как положил конец и политическому противостоянию – в обмен на военную поддержку против большевиков Директория отказалась от претензий на западноукраинские земли.

Но к этому моменту Львов и Восточная Галичина уже пережили свой самый трагический период. В итоге Львов оказался под польским контролем, а Восточная Галичина стала частью послевоенного территориального торга, который продолжался еще несколько лет. Но ничто так и не стерло память о ноябрьских боях, и ничто не отменило символическое значение города.