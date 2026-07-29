Пожалуй, именно это и сделало существование ЗУНР коротким, мучительным и в конце концов обреченным. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему ЗУНР предстала как государство, но без времени на укрепление?

В ноябре 1918 года на обломках Австро-Венгерской империи возникла Западноукраинская Народная Республика, и ее появление казалось историческим шансом, вырванным прямо из трещины между двумя эпохами. Но этот шанс оказался хрупким, как тонкий лед на весенней воде. Молодое государство, родившееся в Галичине, с самого начала оказалось в омуте нескольких смертельно опасных обстоятельств одновременно – войны с Польшей, нехватки международного признания, военного хаоса после распада империи и глубокого неравенства сил.

Чтобы понять, почему ЗУНР продержалась так мало времени, нужно смотреть не только на события 1918 – 1919 годов, но и на карту Восточной Европы после Первой мировой войны. Это было пространство, где старые границы рассыпались, а новые еще не успели утвердиться. В Галичине встретились два национальных проекта – украинский, который стремился закрепить государственность в Восточной Галичине, и польский, который рассматривал Львов и весь регион как естественную часть будущей восстановленной Польши. Конфликт между ними был столкновением двух исторических претензий на одну и ту же территорию.

ЗУНР возникла в начале ноября 1918 как государство на украинской этнической территории бывшей Австро-Венгрии, а Временный основной закон от 13 ноября очертил ее пространство как украинские регионы австрийских коронных земель Галичины и Буковины и части Закарпатья. Провозгласили ее в момент, когда австрийские власти уже фактически исчезали, а новый порядок еще не был установлен. В таких условиях любое государство должно начинать с самого простого – создания администрации, армии, финансов, судов и каналов снабжения. Но для ЗУНР этот список оказался не стартовой площадкой, а перечнем невыполненных задач, которые пришлось рассматривать под звуки орудий.

Во Львове и других городах Восточной Галичины украинская элита пыталась принять власть в свои руки быстро и организованно. Однако польское население многих городских центров не восприняло эту власть, а польские вооруженные формирования очень быстро начали сопротивляться. Собственно Львов превратился в символическое и стратегическое ядро конфликта, потому что кто контролировал город, тот контролировал политическую легитимность в регионе.

В этом и заключалась первая трагедия ЗУНР – государство родилось в условиях, когда его право на существование еще нужно было защищать оружием, а времени на формирование полноценной армии практически не было. Галицкую армию, которая впоследствии станет главной силой республики, создавали в спешке, в постоянной нехватке людей, вооружения, амуниции и опытного командования.

Война ЗУНР против Польши: смотрите видео bazovana_istoriya

Имела ли Польша более сильные позиции уже на старте?

В противостоянии между ЗУНР и Польшей решающее значение имело неравенство ресурсов. Польша, которая возрождала свою государственность после более чем столетнего разделения между империями, смогла опереться на более широкую международную поддержку и больший демографический потенциал. Для Западной Европы польский проект выглядел более понятным и политически привлекательным, чем украинский, который в тогдашнем дипломатическом воображении часто терялся между российским и австрийским наследием.

Кроме того, поляки имели важное преимущество в виде лучшего доступа к человеческим и материальным ресурсам. Для новообразованного польского государства Львов и Галичина были частью большой национальной задачи, а значит – на эту борьбу направлялись значительные усилия. На фоне этого ЗУНР выглядела молодым, ограниченным и изолированным государством, которое боролось сразу и за территорию, и за признание, и хотя бы за право быть услышанным.

Война быстро приобрела характер цивилизационно-политического выбора. Польская сторона стремилась доказать, что именно она является законным наследником власти в регионе, а украинская – что Восточная Галичина имеет отдельную политическую идентичность и не должна автоматически считаться частью Польши. Но международная система после Первой мировой войны работала жестко – решающее слово имели не только принципы самоопределения, но и сила, дипломатия и способность удержать территорию на месте.

Так что ЗУНР так и не получила полноценного международного признания. Украинское государство в Галичине не имело достаточного дипломатического веса, чтобы заставить большие страны отнестись к нему как к необратимому факту. Для Антанты ключевым было не допустить нового хаоса, а также поддержать решения, которые казались более стабильными. Польша в этой логике постепенно получала преимущество как проект, который можно было встроить в послевоенный порядок. ЗУНР, напротив, оказалась в зоне дипломатической неопределенности. Она существовала, воевала, провозглашала право – но не имела силы в международном сообществе.

И еще одна причина короткой жизни ЗУНР заключалась в самой структуре Галичины. Это было не пространство с однородным населением, а мозаика украинцев, поляков, евреев и других общин, причем соотношение сил сильно отличалось между селом и городом. Украинцы преобладали во многих сельских районах, но у поляков были значительные позиции в городах, прежде всего во Львове. А государство обязано опираться на городские центры, транспортные узлы и административные центры – если этого не удается, территория начинает рассыпаться. Именно это произошло с ЗУНР.

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Что стало решающим в судьбе ЗУНР?

Война в Галичине не была просто поединком регулярных армий. Она охватывала и местные мобилизации, контроль железных дорог, снабжение продовольствием, борьбу за почту, телеграф и узлы связи. В таком конфликте побеждал не только тот, кто имел больше солдат, но и тот, кто лучше удерживал инфраструктуру государства. ЗУНР для этого времени и ресурса не имела, и после нескольких месяцев боев постепенно теряла инициативу. Галицкая армия демонстрировала устойчивость и дисциплину, но воевала против противника, который все лучше организовывался и получал больше возможностей.

1 декабря 1918 года Государственный секретариат ЗУНР заключил предварительное соглашение с Директорией УНР об объединении двух украинских государств. 3 января 1919 соглашение одобрил Украинский Национальный Совет, а 22 января его утвердила Директория, и в специальной прокламации того же дня была провозглашена Соборность. По задумке это был сильный политический жест – две части разделенной нации наконец-то сходятся в один государственный проект. Но на практике объединение не было полностью реализовано, а галицкие органы власти продолжали работать отдельно.

ЗУНР стремилась, но не успела стать крепкой структурой до того, как ее заставили искать союзы. Объединение с УНР было политически логичным, но военно и административно запоздалым. Когда правительство УНР признало польскую власть на украинских землях к западу от Збруча, галицкое правительство категорически отвергло эти решения. То есть вместо единого центра принятия решений украинская сторона получила еще и внутреннее напряжение между двумя правительствами, действовавшими в одинаково безвыходных условиях.

В итоге ЗУНР проиграла (как и УНР), а 12 марта 1923 года Конференция послов великих держав Антанты окончательно признала польский суверенитет над Восточной Галичиной, хотя и с условием ее автономии (которое так и не было выполнено). Однако, несмотря на короткое существование, не исчезла бесследно. Она стала важным опытом украинского государственного строительства и символом того, что политическая нация в Галичине способна была не только выдвигать претензии, но и создавать собственные институции. Ее наследие жило дальше в памяти, политической традиции и в самой идее, что украинская государственность на западноукраинских землях имела реальную историческую основу. Просто ЗУНР родилась слишком поздно, в слишком сложный момент и в слишком жестком окружении.