Именно она резко усилила польское наступление против Западноукраинской Народной Республики. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему Польская армия во Франции переписала расклад сил в Галичине?

Когда Европа еще не успела прийти в себя после Первой мировой войны, Франция уже собирала новую колоду карт влияния на восток континента. В этой колоде особое место заняла карта Армии Галлера. Это было польское добровольческое формирование, созданное во Франции в последний год войны и признанное французами в июне 1917 года.

Сначала это была сила, рождавшаяся в эмиграционных кабинетах и политических договоренностях, но очень быстро она превратилась в реальный военный аргумент. Когда в июле 1918 года в Париж прибыл генерал Юзеф Галлер, командование передали именно ему. В итоге перед Европой предстала армия, тесно связанная с Францией и политически направленная тамошней польской национальной ячейкой.

Примечательно, что это военное формирование не являлось мелкой вспомогательной частью. В нем было около 50 тысяч воинов. И именно эти силы весной и в начале лета 1919 перебросили на юго-восточный фронт в Польше. Появление такой мощи стало переломным моментом для кампании в Галичине.

Что стоит знать о "Голубой армии" Юзефа Галлера: смотрите видео KronikaFaktow

Армия Галлера принесла Польше не просто людей, а преимущество. Кроме хорошего вооружения – это была свежая, организованная и политически мотивированная сила. Франция не просто сделала дипломатический жест и выдала кредит доверия – она оказала вполне материальную помощь. Речь идет о человеческом ресурсе, подготовке, иностранных офицерах, связи и деньгах.

Вес Армии Галлера сделал польское продвижение в Восточной Галичине более уверенным. В контексте войны за этот регион это означало, что военная чаша весов начала склоняться уже не просто в сторону Польши, а в сторону Польши, которую усиливала Франция через созданное на ее территории формирование.

Как "Голубая армия" Галлера стала политическим инструментом?

Армия Галлера получила прозвище "Голубая армия" не случайно, а из-за цвета сукна французской военной формы. А вместе с тем стала символом польского проекта, сформированного вдали от польских границ, но с прицелом именно на них. Ее политическое направление задавал Национальный совет в Париже, возглавляемый Романом Дмовским, а признание Франции в июне 1917 года придало международной легитимности.

То есть, да, формально это было добровольное формирование польских патриотов, но фактически продукт французской военно-политической архитектуры военного времени. Уже к моменту, когда Галлер прибыл в Париж в июле 1918 и перебрал командование, "Голубая армия" стала инструментом государственного веса, который Франция помогла оформить, легализовать и довести до боевой готовности.

И этот инструмент сыграл против украинцев. В 1919 году в Галичине шла война между польскими силами и Западноукраинской Народной Республикой. Как раз тогда в регион стали прибывать части Армии Галлера – в апреле, мае и июне. Это был момент, когда боевые действия перестали быть равновесной борьбой изнуренных сторон, потому что Польша получила свежее подкрепление, а вместе с ним – инициативу.

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Почему Франция так активно помогала тогда Польше?

Усиление регулярного польского войска позволило полякам завоевать Восточную Галичину. Франция не воевала на этом фронте своими дивизиями, но помогла Польше получить рычаг победы. Но почему она пошла на такой шаг?

Чтобы понять эту историю, следует помнить о более широком европейском фоне. После Первой мировой войны Франция искала способы укрепить новый порядок в Европе. Польша в этой схеме становилась важным союзником и буфером (в основном против экспансии большевиков). Армия Галлера была частью именно такого мышления и вкладом в стратегическую конструкцию, где французское влияние должно было работать далеко восточнее Рейна.

Интересный факт. В начале XIX века Наполеон Бонапарт частично возродил польскую государственность в форме Герцогства Варшавского, и поляки начали обожать императора Франции и десятками тысяч воевать на его стороне. Это боевое братство сформировало во французской культуре крепкое представление о поляках как о верных союзниках.

Также следует отметить, что французское руководство считало украинские правительства ЗУНР и УНР слабыми, нестабильными, а что хуже – склонными к социалистическим идеям. Кроме того, еще до войны французские инвесторы вложили огромные средства в нефтедобывающий бассейн Дрогобыча и Борислава, то есть как раз в Восточной Галичине.

В этом смысле война за Галичину была не только локальным конфликтом за Львов и окрестные земли, а стала ареной, где великие государства после 1918 года пробовали свои новые инструменты влияния. Франция выбрала польский проект и предоставила ему военный ресурс, и это складывается в одну логическую линию – к сожалению, с поражением ЗУНР на ее конце.