Золотая клетка Павла Скоропадского: почему гетман отрекся от власти, несмотря на экономические успехи

Однако этот амбициозный государственный эксперимент просуществовал всего семь с половиной месяцев, разбившись о жестокие геополитические реалии и внутренние разногласия. Ведь за блестящим фасадом экономического процветания скрывалась роковая зависимость от иностранных штыков, которая в конечном итоге и привела к неизбежному падению Украинского Государства. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Действительно ли зависимость от немецких штыков стала приговором для Украинского Государства?

В чем историки видят ключевой парадокс правления Павла Скоропадского? С одной стороны, его приход к власти 29 апреля 1918 года принес долгожданный административный порядок, но с другой – этот порядок держался на вооруженных силах Германской и Австро-Венгерской империй. Получилось так, что гетманство с самого начала было заложником геополитических интересов Берлина, который рассматривал украинские земли прежде всего как жизненно необходимую ресурсную базу – знаменитую "хлебную корзину" (Breadbasket of Europe), способную спасти Центральные державы от неизбежного голодного бунта.

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Но, несмотря на это, экономические успехи Скоропадского действительно впечатляли. Введение твердой национальной валюты, сбалансированный государственный бюджет, открытие новых банков, восстановление права частной собственности и учреждение Академии наук создали иллюзию мощного и необратимого государственного механизма. К сожалению, эта макроэкономическая стабильность имела чрезвычайно высокую и кровавую цену – немецкий оберст-генерал Герман фон Эйхгорн, фактически контролировавший ситуацию с безопасностью в Киеве, требовал бесперебойных и колоссальных поставок продовольствия в Германию.

Фактически не имея выбора, гетманское правительство было вынуждено применять жесткие методы реквизиции зерна, что мгновенно уничтожало любую лояльность сельского населения к новой аристократической власти. Ко всему прочему, Скоропадский оказался в тупиковой геополитической ловушке – у него не было физической возможности создать собственную боеспособную регулярную армию, поскольку немецкое командование сознательно тормозило этот процесс, опасаясь появления сильной независимой военной мощи на востоке.

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Так что когда осенью 1918 года Германская империя начала стремительно приближаться к поражению в Первой мировой войне, судьба Украинского Государства была предрешена. Ноябрьская революция в Германии и Компьенское перемирие 11 ноября стали спусковым крючком, запустившим необратимый процесс разрушения. Немецкие войска, которые насчитывали сотни тысяч хорошо вооруженных солдат на территории Украины, утратили мотивацию и начали хаотичную эвакуацию, оставив гетмана один на один с бушующим морем внутренней оппозиции.

Самое интересное из короткой, но насыщенной истории государства Павла Скоропадского: смотрите видео

Почему консервативная стабильность не смогла примирить село и социалистическую интеллигенцию?

Второй и не менее роковой причиной быстрого падения гетманата стала глубокая ментальная и классовая пропасть между консервативным правительством и абсолютным большинством украинского общества. Экономическое чудо Скоропадского концептуально основывалось на восстановлении прав больших землевладельцев и промышленных магнатов, но в начале ХХ века, когда по всей Европе торжественно шествовали радикальные идеи социального равенства, попытка реставрации дореволюционных аграрных порядков была обречена на жесткое и кровавое сопротивление.

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Крестьяне, составлявшие более 80% населения, совершенно не интересовались сбалансированным государственным бюджетом или открытием новых университетов – они категорически требовали земли. Разумеется, карательные экспедиции гетманства, сопровождавшие возвращение бывших помещиков в их имения, вызвали масштабное стихийное крестьянское повстанческое движение по всей стране. И неудивительно, что в таких условиях гетманское правительство воспринималось в украинских селах как оккупационная администрация, действующая в интересах богачей и иностранных корпораций.

Этим мастерски и цинично воспользовалась украинская социалистическая интеллигенция во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой, которые сформировали Директорию и возглавили массовое антигетманское восстание. А последним гвоздем в гроб Украинского Государства стала отчаянная, но стратегически ошибочная дипломатическая игра Скоропадского осенью 1918 года. Поняв, что немецкий военный зонтик окончательно исчезает, гетман попытался найти новых могущественных союзников в лице стран-победительниц Антанты.

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Однако официальные представители Великобритании и Франции категорически отказались признавать независимую Украину, рассматривая ее территорию лишь как неотъемлемую часть будущей небольшевистской России. В итоге под колоссальным давлением обстоятельств 14 ноября 1918 года Павел Скоропадский издал печально известную грамоту о федерации с будущим российским государством. Этот шаг, задуманный как тактический маневр для получения поддержки белогвардейских офицеров и расположения Парижа и Лондона, стал абсолютным политическим самоубийством.

Он мгновенно и навсегда оттолкнул от гетмана даже тех умеренных украинских патриотов, которые до сих пор поддерживали его государственные усилия. И уже 14 декабря 1918 года, не имея ни собственной армии, ни поддержки народа, ни международного признания, Павел Скоропадский отрекся от власти, завершив свой короткий, но чрезвычайно яркий период правления. Затем он эмигрировал в Германию, где провел остаток своей жизни, возглавляя консервативное украинское монархическое движение, вплоть до гибели от последствий бомбардировки Баварии в 1945 году.