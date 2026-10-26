Золота клітка Павла Скоропадського: чому гетьман зрікся влади, попри економічні успіхи

Проте цей амбітний державний експеримент проіснував лише сім з половиною місяців, розбившись об жорстокі геополітичні реалії та внутрішні розбіжності. Адже за блискучим фасадом економічного процвітання ховалася фатальна залежність від іноземних багнетів, яка зрештою і призвела до неминучого падіння Української Держави. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чи саме залежність від німецьких багнетів стала вироком для Української Держави?

У чому історики вбачають ключовий парадокс правління Павла Скоропадського? З одного боку, його прихід до влади 29 квітня 1918 року приніс довгоочікуваний адміністративний порядок, але з іншого – цей порядок тримався на збройній силі Німецької та Австро-Угорської імперій. Вийшло так, що гетьманат від самого початку був заручником геополітичних інтересів Берліна, який розглядав українські землі насамперед як життєво необхідну ресурсну базу – славнозвісний "хлібний кошик" (Breadbasket of Europe), здатний врятувати Центральні держави від неминучого голодного бунту.

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Та попри це економічні успіхи Скоропадського дійсно вражали. Запровадження твердої національної валюти, збалансований державний бюджет, відкриття нових банків, відновлення права приватної власності та заснування Академії наук створили ілюзію потужного й незворотного державного механізму. На жаль, та макроекономічна стабільність мала надзвичайно високу й криваву ціну – німецький оберстгенерал Герман фон Ейхгорн, який фактично контролював безпекову ситуацію у Києві, вимагав безперебійного та колосального постачання продовольства до Німеччини.

Не маючи фактично вибору, гетьманський уряд мусив застосовувати жорсткі методи реквізиції зерна, що миттєво знищувало будь-яку лояльність сільського населення до нової аристократичної влади. До цього всього Скоропадський опинився у глухій геополітичній пастці – він не мав фізичної можливості створити власну боєздатну регулярну армію, оскільки німецьке командування свідомо гальмувало цей процес, побоюючись появи сильної незалежної військової потуги на сході.

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Відтак коли восени 1918 року Німецька імперія почала стрімко наближатися до поразки у Першій світовій війні, доля Української Держави була вирішена наперед. Листопадова революція у Німеччині та Комп'єнське перемир'я 11 листопада стали спусковим гачком, який запустив незворотний процес руйнації. Німецькі війська, що налічували сотні тисяч добре озброєних солдатів на території України, втратили мотивацію і почали хаотичну евакуацію, залишивши гетьмана сам на сам із розбурханим морем внутрішньої опозиції.

Найцікавіше з короткої, але насиченої історії держави Павла Скоропадського: дивіться відео

Чому консервативна стабільність не змогла примирити село та соціалістичну інтелігенцію?

Другою та не менш фатальною причиною швидкого падіння гетьманату стала глибока ментальна та класова прірва між консервативним урядом та абсолютною більшістю українського суспільства. Економічне диво Скоропадського концептуально базувалося на відновленні прав великих землевласників та промислових магнатів, але на початку ХХ століття, коли всією Європою переможно крокували радикальні ідеї соціальної рівності, спроба реставрації дореволюційних аграрних порядків була приречена на жорсткий та кривавий спротив.

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Селяни, які складали понад 80% населення, абсолютно не цікавилися збалансованим державним бюджетом чи відкриттям нових університетів – вони категорично вимагали землі. Ясна річ, що каральні експедиції гетьманату, які супроводжували повернення колишніх поміщиків до їхніх маєтків, викликали масштабний стихійний селянський повстанський рух по всій країні. І не дивно, що за таких умов гетьманський уряд сприймали в українських селах як окупаційну адміністрацію, що діє в інтересах багатіїв та іноземних корпорацій.

Цим майстерно та цинічно скористалася українська соціалістична інтелігенція на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою, які сформували Директорію та очолили масове антигетьманське повстання. А останнім цвяхом у труну Української Держави стала відчайдушна, але стратегічно помилкова дипломатична гра Скоропадського восени 1918 року. Зрозумівши, що німецька військова парасолька остаточно зникає, гетьман спробував знайти нових могутніх союзників в особі країн-переможниць Антанти.

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Проте офіційні представники Великої Британії та Франції категорично відмовилися визнавати незалежну Україну, розглядаючи її територію лише як невіддільну частину майбутньої небільшовицької Росії. У підсумку під колосальним тиском обставин 14 листопада 1918 року Павло Скоропадський видав сумнозвісну грамоту про федерацію з майбутньою російською державою. Цей крок, задуманий як тактичний маневр для здобуття підтримки білогвардійських офіцерів та прихильності Парижа й Лондона, став абсолютним політичним самогубством.

Він миттєво та назавжди відштовхнув від гетьмана навіть тих поміркованих українських патріотів, які досі підтримували його державницькі зусилля. І вже 14 грудня 1918 року, не маючи ні власної армії, ні народної підтримки, ні міжнародного визнання, Павло Скоропадський зрікся влади, завершивши свій короткий, але надзвичайно яскравий період правління. Далі він емігрував до Німеччини, де пробув решту свого життя, очолюючи консервативний український монархічний рух, аж до загибелі від наслідків бомбардування Баварії у 1945 році.