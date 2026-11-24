После сокрушительного поражения в Крымской войне Петербург осознал, что его заокеанская колония совершенно беззащитна перед британским флотом. Отдать ледяной полуостров американцам за бесценок казалось единственным шансом не потерять его зазря и навсегда. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему поражение в Крымской войне превратило Аляску в бомбу замедленного действия для Петербурга?

Чтобы понять мотивы этой беспрецедентной геополитической сделки, стоит взглянуть на глобальную шахматную доску середины XIX века. Крымская война 1853 – 1856 годов, которая является одним из претендентов на звание "нулевой мировой", стала для Российской империи не просто военной катастрофой, а моментом жестокого прозрения. Объединенные силы Великобритании и Франции продемонстрировали тотальное технологическое и логистическое превосходство. Британский Королевский флот, который в то время был абсолютной и неоспоримой силой в Мировом океане, с легкостью блокировал российские порты от Балтики до Тихого океана.

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И именно тихоокеанский театр военных действий, в частности нападение англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский в 1854 году, заставил российскую элиту содрогнуться. Хотя гарнизону тогда удалось отбиться, стратегический вывод был неутешительным – Русская Америка (Аляска) висела на волоске. Эта огромная территория площадью более 1,5 миллиона квадратных километров граничила с британскими владениями в Северной Америке, при этом могущественная британская Компания Гудзонова залива неуклонно расширяла свое влияние, а в 1858 году Лондон официально основал колонию Британская Колумбия, которая вообще вплотную приблизилась к российским границам.

Великий князь Константин Николаевич, младший брат царя Александра II и глава морского министерства, первым озвучил страшную правду в своем секретном меморандуме 1857 года. Он прямо заявил, что в случае нового конфликта с Лондоном у империи не будет ни одного корабля и ни одного батальона, чтобы защитить Аляску. Британцы могли просто прийти и забрать ее, не встретив ни малейшего сопротивления, поскольку логистическая цепочка через Сибирь была слишком длинной, а морской путь полностью контролировал Флот Ее Величества.

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К тому же экономический двигатель колонии был окончательно уничтожен. Русско-американская компания, которая десятилетиями хищнически выкачивала ресурсы из региона, почти полностью истребила популяцию каланов (морских выдр). Мех, который когда-то приносил сверхприбыли, иссяк, и Аляска превратилась из актива в колоссальный геополитический пассив, что в любой момент мог стать трофеем Британской империи. Россия оказалась в ловушке собственной слабости, где единственным выходом было найти третьего игрока, способного остановить британскую экспансию.

Что интересно знать об Аляске и почему Россия продала ее США: смотрите видео tumazar

Как геополитический страх заставил империю отдать золотую жилу главному конкуренту Лондона?

Осознав неизбежность потери территорий, российская дипломатия начала искать покупателя, который бы соответствовал двум критическим критериям – имел деньги и был естественным геополитическим соперником Великобритании. США идеально подходили на эту роль – после окончания Гражданской войны в 1865 году у Вашингтона были крайне напряженные отношения с Лондоном, поскольку британцы негласно поддерживали Конфедерацию. Передача Аляски американцам создавала идеальный буфер, который отрезал бы Британскую Колумбию от экспансии на север и Тихоокеанское побережье, нанося болезненный удар по амбициям Британской империи.

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Переговоры проходили в режиме строгой секретности, ведь Россия боялась, что британская разведка узнает о планах и Лондон сорвет сделку превентивным военным ударом. Российский посол в Вашингтоне Эдуард Стекль имел четкие инструкции из Петербурга – продать территорию как минимум за 5 миллионов долларов. А главным архитектором сделки с американской стороны стал государственный секретарь США Уильям Генри Сьюард – ярый сторонник доктрины "явного предназначения" (Manifest Destiny), мечтавший о доминировании США на всем североамериканском континенте.

Кульминация наступила в ночь на 30 марта 1867 года. Сьюард и Стекль торговались до утра, остановившись на сумме в 7,2 миллиона долларов золотом – это примерно два цента за акр земли. Официальная передача Аляски состоялась 18 октября 1867 года в городе Ситка. Американская пресса сначала жестоко критиковала госсекретаря, называя покупку "моржатией" (Walrussia, это игра слов от walrus – морж и Russia – Россия) и "холодильником Сьюарда", однако для Российской империи это был акт отчаяния, замаскированный под дипломатическую победу. Там радовались, что смогли получить хоть какие-то средства за территорию, которую считали обреченной на британскую оккупацию.

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Ирония истории в том, что истинный масштаб этой потери стал понятен лишь спустя три десятилетия. Когда в 1896 году началась Клондайкская золотая лихорадка, а впоследствии на Аляске обнаружили колоссальные запасы нефти, меди и газа, миф о "бесполезной ледяной пустыне" развеялся навсегда. Но в 1867 году страх перед британскими пушками оказался сильнее любых имперских амбиций, заставив Россию добровольно отказаться от статуса трансконтинентального государства.