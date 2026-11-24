Після нищівної поразки у Кримській війні Петербург усвідомив, що його заокеанська колонія є абсолютно беззахисною перед британським флотом. Віддати крижаний півострів американцям за безцінь здавалося єдиним шансом не втратити його задарма і назавжди. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Чому поразка у Кримській війні перетворила Аляску на бомбу сповільненої дії для Петербурга?

Щоб зрозуміти мотиви цієї безпрецедентної геополітичної транзакції, варто поглянути на глобальну шахову дошку середини ХІХ століття. Кримська війна 1853 – 1856 років, яка є одним із претендентів на звання "нульової світової", стала для Російської імперії не просто військовою катастрофою, а моментом жорстокого прозріння. Об'єднані сили Великої Британії та Франції продемонстрували тотальну технологічну та логістичну перевагу. Британський Королівський флот, який на той час був абсолютною і беззаперечною силою у Світовому океані, з легкістю блокував російські порти від Балтики до Тихого океану.

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І от саме тихоокеанський театр бойових дій, зокрема напад англо-французької ескадри на Петропавловськ-Камчатський у 1854 році, змусив російську еліту здригнутися. Хоча гарнізону тоді вдалося відбитися, стратегічний висновок був невтішним – Російська Америка (Аляска) висіла на волосині. Ця величезна територія площею у понад 1,5 мільйона квадратних кілометрів межувала з британськими володіннями у Північній Америці, при тому могутня британська Компанія Гудзонової затоки невпинно розширювала свій вплив, а у 1858 році Лондон офіційно заснував колонію Британська Колумбія, яка взагалі впритул наблизилася до російських кордонів.

Великий князь Костянтин Миколайович, молодший брат царя Олександра II та очільник морського міністерства, першим озвучив страшну правду у своєму таємному меморандумі 1857 року. Він прямо заявив, що у разі нового конфлікту з Лондоном імперія не матиме жодного корабля і жодного батальйону, щоб захистити Аляску. Британці могли просто прийти й забрати її, не зустрівши жодного опору, оскільки логістичний ланцюг через Сибір був надто довгим, а морський шлях повністю контролював Флот Її Величності.

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До того ж економічний двигун колонії був остаточно знищений. Російсько-американська компанія, яка десятиліттями по-хижацьки викачувала ресурси з регіону, майже повністю винищила популяцію каланів (морських видр). Хутро, що колись приносило надприбутки, закінчилося, і Аляска перетворилася з активу на колосальний геополітичний пасив, який щомиті міг стати трофеєм Британської імперії. Росія опинилася у пастці власної слабкості, де єдиним виходом було знайти третього гравця, здатного зупинити британську експансію.

Що цікаво знати про Аляску та чому Росія продала її США: дивіться відео tumazar

Як геополітичний страх змусив імперію віддати золоту жилу головному конкуренту Лондона?

Усвідомивши невідворотність втрати територій, російська дипломатія почала шукати покупця, який би відповідав двом критичним критеріям – мав гроші та був природним геополітичним суперником Великої Британії. США ідеально підходили на цю роль – після завершення Громадянської війни у 1865 році Вашингтон мав вкрай напружені відносини з Лондоном, оскільки британці негласно підтримували Конфедерацію. Передача Аляски американцям створювала ідеальний буфер, який відрізав би Британську Колумбію від експансії на північ та Тихоокеанського узбережжя, завдаючи болючого удару по амбіціях Британської імперії.

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Переговори проходили у режимі суворої секретності, адже Росія боялася, що британська розвідка дізнається про плани й Лондон зірве угоду превентивним військовим ударом. Російський посланник у Вашингтоні Едуард Стекль мав чіткі інструкції з Петербурга – продати територію щонайменше за 5 мільйонів доларів. А головним архітектором угоди з американського боку став Державний секретар США Вільям Генрі Сьюард – палкий прихильник доктрини "явного призначення" (Manifest Destiny), який мріяв про домінування США на всьому північноамериканському континенті.

Кульмінація настала в ніч на 30 березня 1867 року. Сьюард і Стекль торгувалися до ранку, зупинившись на сумі у 7,2 мільйона доларів золотом – це приблизно два центи за акр землі. Офіційна передача Аляски відбулася 18 жовтня 1867 року у місті Сітка. Американська преса спочатку жорстоко критикувала держсекретаря, називаючи покупку "моржатією" (Walrussia, це гра слів від walrus – морж та Russia – Росія) та "холодильником Сьюарда", проте для Російської імперії це був акт відчаю, замаскований під дипломатичну перемогу. Там раділи, що змогли отримати хоч якісь кошти за територію, яку вважали приреченою на британську окупацію.

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Іронія історії у тому, що справжній масштаб цієї втрати став зрозумілим лише через три десятиліття. Коли у 1896 році розпочалася Клондайкська золота лихоманка, а згодом на Алясці знайшли колосальні поклади нафти, міді та газу, міф про "непотрібну крижану пустелю" розвіявся назавжди. Але у 1867 році страх перед британськими гарматами виявився сильнішим за будь-які імперські амбіції, змусивши Росію добровільно відмовитися від статусу трансконтинентальної держави.