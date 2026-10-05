Однако самым страшным испытанием для тысячелетней святыни стали не орды кочевников, а бюрократическая и безжалостная машина советского тоталитаризма в 1930-х годах, когда идеология едва не стерла с лица земли один из величайших памятников европейской цивилизации. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как Киев едва не лишился своего исторического облика из-за большевиков?

В 1934 году советское руководство приняло, как оказалось, роковое для архитектурного облика Киева решение – перенести столицу Украинской ССР туда из Харькова. И здесь нужно понимать, что для сталинского режима архитектура вообще не была искусством, а скорее инструментом господства. Итак, согласно извращенной логике большевиков, новой столице требовался и новый монументальный правительственный центр, который своей массой подавлял бы индивидуальность и демонстрировал триумф марксистско-ленинской утопии.

Согласно генеральному плану реконструкции, исторический центр Киева должен был превратиться в гигантскую бетонную площадь для военных парадов. А поскольку сталинское пространство не терпело конкуренции с прошлым, религиозные сооружения планировщики изменений рассматривали как идеологический яд. И первой жертвой этого архитектурного каннибализма стал Михайловский Златоверхий монастырь, который взорвали в 1937 году.

София Киевская также оказалась в эпицентре этих масштабных градостроительных экспериментов. Ее территория граничила с местом расширения правительственной площади, где должны были возвышаться циклопические здания ЦК КП(б)У и Совнаркома. Хотя в архивах советских спецслужб или партийных органов нет каких-либо официальных распоряжений о минировании или сносе Софийского собора, судьба памятника в те годы оставалась крайне неопределенной на фоне массового уничтожения церквей.

Кто спас храм от Сталина и другие интересные факты о Софии Киевской: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Что стало щитом Софии Киевской против сталинского динамита?

Вокруг сохранения Софии Киевской возникло немало мифов, например, самый популярный – о страхе Сталина перед дипломатическим скандалом с Францией из-за памяти об Анне Киевской, которая в XI веке стала королевой Франции. Были и драматические рассказы о том, что динамит уже был заложен, но чудом не взорвался. На самом деле же история была более прозаичной, но от этого не менее сложной и важной.

Огромную роль в защите киевской старины сыграли украинские ученые, архитекторы и искусствоведы. Такие выдающиеся деятели, как Николай Макаренко, Иполит Моргилевский и другие, отчаянно доказывали уникальную мировую ценность исторического наследия. За свою принципиальную позицию и публичное выступление против уничтожения Михайловского собора профессор Макаренко поплатился жизнью – его арестовали и впоследствии расстреляли.

Спасение Софии Киевской часто называют историческим чудом, но решающим фактором скорее стал вынужденный прагматизм советской власти. Еще в 1934 году территорию собора объявили Государственным архитектурно-историческим заповедником – и превращение храма в музей стало тем решением, которое позволило большевикам лишить здание его сакрального, религиозного значения. Власти решили использовать тысячелетние стены для антирелигиозной пропаганды, и именно это уберегло собор от возможных посягательств радикальных градостроителей.

Сегодня статус Софии Киевской как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО является неоспоримым. Она стоит не только как шедевр архитектуры, но и как монументальное свидетельство мужества людей, защищавших глубоко укоренившуюся европейскую историю Украины. Музейный статус, задуманный как форма секуляризации и унижения святыни, парадоксальным образом стал ее броней, сохранив для человечества уникальный памятник, который мог навсегда исчезнуть в пыли сталинских разрушений.