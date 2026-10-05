Проте найстрашнішим випробуванням для тисячолітньої святині стали не орди кочівників, а бюрократична і безжальна машина радянського тоталітаризму у 1930-х роках, коли ідеологія ледь не стерла з лиця землі один із найвидатніших пам'ятників європейської цивілізації. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як Київ ледь не втратив своє історичне обличчя через більшовиків?

У 1934 році радянське керівництво ухвалило, як виявилося, фатальне для архітектурного обличчя Києва рішення – перенести столицю Української СРР туди з Харкова. І тут треба розуміти, що для сталінського режиму архітектура взагалі не була мистецтвом, а радше була інструментом домінування. Отже, за більшовицькою викривленою логікою, нова столиця потребувала й нового монументального урядового центру, який би своєю масою розчавлював індивідуальність і демонстрував тріумф марксистсько-ленінської утопії.

Згідно з генеральним планом реконструкції, історичний центр Києва мав перетворитися на гігантську бетонну площу для військових парадів. А оскільки сталінський простір не терпів конкуренції з минулим, релігійні споруди планувальники змін розглядали як ідеологічну отруту. І першою жертвою цього архітектурного канібалізму став Михайлівський Золотоверхий монастир, який висадили у повітря у 1937 році.

Софія Київська також опинилася в епіцентрі цих масштабних містобудівних експериментів. Її територія межувала з місцем розширення урядової площі, де мали височіти циклопічні будівлі ЦК КП(б)У та Раднаркому. Хоча в архівах радянських спецслужб чи партійних органів немає якихось офіційних розпоряджень про мінування або знесення Софійського собору, доля пам'ятки в ті роки залишалася вкрай невизначеною на тлі масового знищення церков.

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Що стало щитом Софії Київської проти сталінського динаміту?

Навколо збереження Софії Київської виникло чимало міфів, як-от найпопулярніший – про страх Сталіна перед дипломатичним скандалом з Францією через пам'ять про Анну Київську, що стала французькою королевою у XI столітті. Були й драматичні розповіді про вже закладений динаміт, який дивом не підірвали. Насправді ж історія була більш прозаїчною, але від того не менш складною і важливою.

Величезну роль у захисті київської старовини відіграли українські вчені, архітектори та мистецтвознавці. Такі видатні діячі, як Микола Макаренко, Іполит Моргілевський та інші, відчайдушно доводили унікальну світову цінність історичної спадщини. За свою принципову позицію та публічний виступ проти знищення Михайлівського собору професор Макаренко поплатився життям – його заарештували й згодом розстріляли.

Порятунок Софії Київської часто називають історичним дивом, але вирішальним фактором радше став вимушений прагматизм радянської влади. Ще у 1934 році територію собору оголосили Державним архітектурно-історичним заповідником – і перетворення храму на музей стало тим рішенням, яке дозволило більшовикам позбавити будівлю її сакрального, релігійного значення. Влада вирішила використати тисячолітні стіни для антирелігійної пропаганди, і саме це вберегло собор від можливих зазіхань радикальних містобудівників.

Сьогодні статус Софії Київської як об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є беззаперечним. Вона стоїть не лише як шедевр архітектури, але і як монументальний доказ мужності людей, які захищали глибоко вкорінену європейську історію України. Музейний статус, який задумували як форму секуляризації та приниження святині, парадоксально став її бронею, зберігши для людства унікальну пам'ятку, яка могла назавжди згинути у пилу сталінських руйнацій.