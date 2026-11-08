8 ноября 1923 – Пивной путч: как провальный бунт горе-ефрейтора стал главным мифом Рейха

Казалось бы, позорный разгром мятежников на улицах баварской столицы должен был положить конец карьере радикального демагога и его партии. Но вот парадокс – именно это сокрушительное поражение, последующий суд и тюремное заключение катапультировали будущего фюрера на самую вершину немецкого политического Олимпа. Как это произошло, 24 Канал расскажет немного подробнее.

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Почему вооруженный марш на Берлин утонул в крови и пиве?

Осенью 1923 года Германия напоминала пороховую бочку, к которой уже поднесли зажженную спичку. Гиперинфляция достигла таких абсурдных масштабов, что за буханку хлеба платили миллиарды марок, а оккупация Рурского региона французскими и бельгийскими войсками растоптала остатки национальной гордости немцев. В этой атмосфере тотального отчаяния и хаоса Бавария превратилась в магнит для ультраправых радикалов, мечтавших уничтожить демократическое правительство в Берлине.

Адольф Гитлер, лидер Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), решил, что настал его звездный час, чтобы скопировать успешный "Поход на Рим" Бенито Муссолини и силой взять власть в свои руки. И вот вечером 8 ноября элита Баварии собралась в огромном зале пивной "Бюргербройкеллер" (Bürgerbräukeller), чтобы послушать речь генерального комиссара земли Густава фон Кара. Как вдруг двери распахнулись, и в зал ворвались вооруженные штурмовики СА.

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Гитлер, одетый в неуклюжий черный фрак, вскочил на стол, выстрелил из браунинга в потолок и неистово закричал, что национальная революция началась. С помощью откровенного шантажа и угроз он заставил триумвират баварских лидеров – фон Кара, командующего вооруженными силами Отто фон Лоссова и шефа полиции Ганса фон Зайссера – присягнуть на верность новому правительству. Чтобы придать легитимность этому политическому фарсу, Гитлер привлек героя Первой мировой войны генерала Эриха Людендорфа.

Однако триумф длился недолго, ведь как только баварские лидеры вырвались из пивной, как немедленно отреклись от своих обещаний, данных под дулом пистолета, и приказали подавить мятеж. На следующее утро, 9 ноября, Гитлер и Людендорф повели около двух тысяч своих сторонников маршем к центру Мюнхена, наивно надеясь перетянуть армию на свою сторону и двинуться на Берлин. Но у площади Одеонсплац, недалеко от памятника Фельдгеррнхалле (Feldherrnhalle), их встретил плотный кордон баварской государственной полиции.

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Тогда раздался второй роковой выстрел (историки до сих пор спорят, кто нажал на курок первым), и за считанные секунды улица превратилась в кровавую бойню. 16 путчистов и 4 полицейских пали замертво, а сам Гитлер, шедший в первом ряду, во время падения сильно вывихнул плечо, позорно сбежал с места столкновения и спрятался на вилле своего друга Эрнста Ганфштенгля в городке Уффинг – где его и арестовали через два дня.

Как произошел Пивной путч и почему НСДАП тогда не захватила власть: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как скамья подсудимых превратилась для Гитлера в самую громкую трибуну?

Если бы Веймарская республика имела сильную и беспристрастную судебную систему, Адольф Гитлер мог бы навсегда исчезнуть в недрах тюрьмы строгого режима за государственную измену. Однако судебный процесс, начавшийся в конце февраля 1924 года, стал не приговором для преступника, а его грандиозным политическим бенефисом. Судья Георг Найтгардт, открыто симпатизировавший правым националистам, позволил обвиняемому превратить зал суда в театральную сцену.

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В итоге вместо того, чтобы оправдываться или просить о снисхождении, Гитлер перешел в дерзкое и бескомпромиссное наступление. Он произносил многочасовые пафосные речи, обвиняя в предательстве не себя, а "ноябрьских преступников" – правительство в Берлине, подписавшее унизительный Версальский договор. Благодаря присутствию десятков репортеров каждое слово австрийского демагога на следующее утро печаталось на первых страницах ведущих газет не только Германии, но и всего мира.

Именно в эти весенние дни 1924 года провинциальный баварский экстремист внезапно стал фигурой общенационального масштаба. Миллионы разочарованных немцев увидели в нем не уголовного преступника, а патриота-мученика, который единственный осмелился бросить вызов ненавистной системе. Разумеется, и приговор суда был необычайно мягким – за попытку вооруженного свержения государственного строя Гитлер получил всего 5 лет так называемого "крепостного заключения" (Festungshaft) в тюрьме Ландсберг, с правом на досрочное освобождение уже через 6 месяцев.

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Более того, условия его пребывания за решеткой скорее напоминали санаторий – просторная камера с прекрасным видом, регулярные визиты поклонников с цветами и сладостями, возможность свободно общаться с соратниками. Именно там, в комфортной изоляции, диктуя свои мысли Эмилю Морису и Рудольфу Гессу, он создал первый том своей человеконенавистнической библии – "Майн Кампф" (Mein Kampf). Отсидев чуть меньше 9 месяцев, 20 декабря 1924 года Гитлер вышел на свободу совершенно другим человеком – ведь Пивной путч стал для него важным политическим уроком.

Будущий фюрер осознал, что власть в современном государстве невозможно захватить с помощью уличных маршей против регулярной армии, поэтому его стратегия кардинально изменилась – Гитлер решил уничтожить демократию ее же собственным оружием, с помощью выборов, парламентских интриг и легальной политической борьбы. Вот так провал в Мюнхене не уничтожил нацизм, а наоборот – закалил его, дав Гитлеру общенациональную известность, ореол мученика и четкий план действий, который менее чем через 10 лет приведет к самой страшной катастрофе в истории человечества.