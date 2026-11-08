8 листопада 1923 – Пивний путч: як провальний бунт єфрейтора-невдахи став головним міфом Рейху

Здавалося, жалюгідний розгром заколотників на вулицях баварської столиці мав би поставити масний хрест на кар'єрі радикального демагога та його партії. Проте от парадокс – саме та нищівна поразка, подальший суд та тюремне ув'язнення катапультували майбутнього фюрера на самісіньку вершину німецького політичного Олімпу. Як це сталося, 24 Канал розповість трохи докладніше.

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Чому озброєний марш на Берлін захлинувся у крові та пиві?

Восени 1923 року Німеччина нагадувала порохову бочку, до якої вже піднесли запалений сірник. Гіперінфляція сягнула таких абсурдних масштабів, що за буханець хліба платили мільярди марок, а окупація Рурського регіону французькими та бельгійськими військами розтоптала залишки національної гордості німців. У цій атмосфері тотального відчаю та хаосу Баварія перетворилася на магніт для ультраправих радикалів, які мріяли знищити демократичний уряд у Берліні.

Адольф Гітлер, лідер Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП), вирішив, що настав його зірковий час скопіювати успішний "Похід на Рим" Беніто Муссоліні та силоміць взяти владу у свої руки. І от увечері 8 листопада еліта Баварії зібралася у величезному залі пивної "Бюргербройкеллер" (Bürgerbräukeller), щоб послухати промову генерального комісара землі Густава фон Кара. Та раптом двері розчахнулися, і до зали увірвалися озброєні штурмовики СА.

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Гітлер, одягнений у незграбний чорний фрак, вискочив на стіл, вистрілив із браунінга у стелю і несамовито закричав, що національна революція почалася. Через відвертий шантаж та погрози він змусив тріумвірат баварських лідерів – фон Кара, командувача збройними силами Отто фон Лоссова та шефа поліції Ганса фон Зайссера – присягнути на вірність новому уряду. Для надання легітимності цьому політичному фарсу Гітлер залучив героя Першої світової війни генерала Еріха Людендорфа.

Проте тріумф тривав недовго, адже щойно баварські лідери вирвалися з пивної, вони негайно зреклися своїх обіцянок, даних під дулом пістолета, і наказали придушити заколот. Наступного ранку, 9 листопада, Гітлер і Людендорф повели близько двох тисяч своїх прихильників маршем до центру Мюнхена, наївно сподіваючись перетягнути армію на свій бік та рушити на Берлін. Та біля площі Одеонсплац, неподалік пам'ятника Фельдгеррнгалле (Feldherrnhalle), їх зустрів щільний кордон баварської державної поліції.

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Тоді пролунав другий фатальний постріл (історики досі сперечаються, хто натиснув на гачок першим), і за лічені секунди вулиця перетворилася на криваву бійню. 16 путчистів та 4 поліцейських упали мертвими, а сам Гітлер, який ішов у першому ряду, під час падіння сильно вивихнув плече, ганебно втік з місця сутички та сховався на віллі свого друга Ернста Ганфштенгля у містечку Уффінг – де його й заарештували через два дні.

Як відбувся Пивний путч і чому НСДАП тоді не захопила владу: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Як лава підсудних перетворилася для Гітлера на найгучнішу трибуну?

Якби Веймарська республіка мала сильну та неупереджену судову систему, Адольф Гітлер міг би назавжди зникнути у нетрях в'язниці суворого режиму за державну зраду. Однак судовий процес, що розпочався наприкінці лютого 1924 року, став не вироком для злочинця, а його грандіозним політичним бенефісом. Суддя Георг Найтгардт, який відверто симпатизував правим націоналістам, дозволив обвинуваченому перетворити залу суду на театральну сцену.

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Відтак замість того, щоб виправдовуватися чи просити про поблажливість, Гітлер перейшов у зухвалий і безкомпромісний наступ. Він виголошував багатогодинні пафосні промови, звинувачуючи у зраді не себе, а "листопадових злочинців" – уряд у Берліні, який підписав принизливий Версальський договір. Завдяки присутності десятків репортерів, кожне слово австрійського демагога наступного ранку друкували на перших шпальтах провідних газет не лише Німеччини, а й усього світу.

Саме у ці весняні дні 1924 року провінційний баварський екстреміст раптово став фігурою загальнонаціонального масштабу. Мільйони розчарованих німців побачили у ньому не кримінального злочинця, а патріота-мученика, який єдиний наважився кинути виклик ненависній системі. Ясна річ, тут і вирок суду був незвичайно м'яким – за спробу збройного повалення державного ладу Гітлер отримав лише 5 років так званого "фортечного ув'язнення" (Festungshaft) у тюрмі Ландсберг, з правом на дострокове звільнення вже через 6 місяців.

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Ба більше, умови його перебування за ґратами нагадували радше санаторій – простора камера з чудовим краєвидом, регулярні візити шанувальників із квітами та солодощами, можливість вільно спілкуватися з соратниками. Саме там, у комфортній ізоляції, диктуючи свої думки Емілю Морісу та Рудольфу Гессу, він створив перший том своєї людиноненависницької біблії – "Майн Кампф" (Mein Kampf). Відсидівши трохи менш як 9 місяців, 20 грудня 1924 року Гітлер вийшов на волю абсолютно іншою людиною – адже Пивний путч став для нього важливим політичним уроком.

Майбутній фюрер усвідомив, що владу у сучасній державі неможливо захопити вуличними маршами проти регулярної армії, тож його стратегія кардинально змінилася – Гітлер вирішив знищити демократію її ж власною зброєю, через вибори, парламентські інтриги та легальну політичну боротьбу. Ось так провал у Мюнхені не знищив нацизм, а навпаки – загартував його, давши Гітлеру загальнонаціональну впізнаваність, ореол мученика і чіткий план дій, який менш ніж через 10 років призведе до найстрашнішої катастрофи в історії людства.